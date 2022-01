Anualmente Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta haci un analis di bishitantenan cu ta acudi na Departamento di Emergencia durante e weekendnan di fiesta. Aunke e aña aki Aruba atrobe a celebra fin di aña mey mey di un pandemia, e cantidad di pashent cu a acudi pa sea ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia of dokter na warda ta 326 hende. Aña pasa esaki tabata 262, na 2019 e tabata 357 y na 2018 un total di 332.

E informacion cu a resalta ta cu e aña aki no tabatin ningun caso di vuurwerk cual ta un noticia remarcabel y hopi positivo cu nos ta spera lo sigui asina!

E analisis a cuminsa dia 31 di december pa 6am y a termina dia 3 di januari pa 6am. Di e 326 persona un total di 124 a ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia cual 58% ta masculino. Un cifra casi igual cu aña pasa. E edad di mas abou di e 326 persona ta un baby di 7 siman y e pashent di mas grandi tabatin 89 aña di edad. E edad averahe cu a acudi tabata 43 aña. Edad cu mas a acudi Departamento di Emergencia ta entre 19 cu 65 aña.

Ta interesante tambe pa analisa e motibo di bishita durante e fin di siman di fin di aña. Di e 124 pashentnan cu a ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia 37 pashent tabatin herida di cual 2 tabata involucra den un accident di trafico. No tabatin casonan di vuurwerk y tampoco incidentenan di violencia. Otro tabata pa motibonan cu no tin di haber cu traumanan fisico manera por ehempel dolor di pecho, dolor di stoma y sacamento, intoxicacion di alcohol, infeccion of reaccion alergico etc.

Un total di 35 pashent a ser admiti den Hospital di cual 63% tabata masculino y 37% femenino. Alabes mester bisa tambe cu e pashent cu e edad mas abou tin 11 siman y e pashent di mas grandi 85 aña. Edad averahe ta 55 aña.

Hospital kier corda tur hende pa mantene na reglanan di DVG di distanciamento social, evita aglomeracion y haci bon uzo di mask y laba man frecuentemente. Y si bo ta sinti un di e sintoma nan yama bo dokter di cas.

Team completo di Hospital kier desea henter comunidad un prospero aña 2022 yena cu amor, felicidad y salud!

