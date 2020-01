Ningun caso ainda na Aruba rond di CoronaVirus, DVG ta sigui esaki di cerca

Ultimo informacionnan cu Departamento di Salud Publico di Aruba a ricibi for di World Health Organisation (WHO) relaciona cu novel Coronavirus, ta indica cu tin por lo menos 448 caso confirma y 9 caso di morto regista. E casonan aki mayoria a wordo raporta den diferente region di China pero tambe na Japon, Republica di Korea, Thailandia y un caso na Merca te cu awe 22 di januari 2020.

Na Aruba actualmente no tin ningun caso sospechoso y mucho menos caso confirma di novel Coronavirus. Como Departamento di Salud Publico nos ta comunicando cu diferente organisacion y disiplina riba e tereno aki pa asina reinforsa nos sistema di “surveillance” y “monitoring” pa si encaso un posibel caso presenta. Te na e momento aki WHO no a emiti ningun restriccion di biahe y of comercio pa China.

Segun expertonan e virus di novel Corona ta wordo transmiti di hende pa hende y ta duna sintomanan cu ta afecta e sistema respiratorio manera calafrieu, tosamento, keintura, nanishi ta core, nister, dolor di musculo y den casonan severo problema di rion, pulmonia y asta morto.

Na e comunidad Chines cu ta biahando pa China pa celebra aña nobo Chines y na comunidad di Aruba nos ta recomenda pa sigui e recomendacionan di WHO pa aplica medidanan di higiena general manera:

• Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza “hand sanitizer”

• Tosa of nister den klinex desechabel of den elleboog

• Y evita contacto cu personanan cu sintomanan di griep

Si bo a bishita un pais cu caso confirma di Novel Coronavirus y bo presenta sintomanan respiratorio (vooral cu bo tawatin contacto cu hende malo cu sintoma nan di griep) tuma contacto cu bo dokter di cas mas pronto posibel y dune informacion di bo historia di biaje.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 5224200 y LIKE nos Facebook Page Directie Volksgezondheid DVG Aruba pa keda informa.

