Nicole Hoevertsz IOC: Si Crisisteam a permiti participacion directo di e stakeholdersnan, deporte nunca lo a para manera ta e caso awor aki

297 Sports: Diaranzon anochi, Secretaria General di Comite Olimpico Arubano, COA y alabes miembro di Comite Ehecutivo di Comite Olimpico Internacional, Sra. Nicole Hoevertsz tabata den e programa 297sports Podcast como invitado. Un punto cu sigur a resalta tabata e poco envolvimento di stakeholders nan pa loke ta participacion den Crisisteam.

Despues di a elogia e forma con Gobierno di Aruba a atende a parti di movecion durante e toque de queda unda nos comunidad por a keda haci movecion comprando nos cu Argentina cu ainda desde maart nan habitantenan ta sera paden tog Sra. Hoevertsz tabata masha skerpi riba e forma con Crisisteam a tuma nan desicion recarga e parti di deporte. Segun Sra. Hoevertsz ora cu e pandemia a inicia na Maart ultimo, na April caba COA a tuma contacto cu IBISA unda e haya e cooperacion di Comite Olimpico di Hulanda, NOC/NSF unda a manda pidi e protocolnan pa deporte y a reuni riba esakinan pa despues comparti tur e protocolnan aki cu e federacionnan deportivo cu e unico meta pa reanuda e deporte mas liher cu ta posibel. Casi tur e federacionnan a reacciona y a traha nan mesun protocol specifico. Comite Olimpico Aruba cu ta un identidad priva a haci tur trabou via IBISA pa motibo cu IBISA ta e identidad di Gobierno encarga cu deporte.

Di eynan a cuminsa comunica cu Crisisteam pero lamentablemente no tabata haya comunicacion, pa Sra. Hoevertsz esaki tabata di lamenta. A duna ehempel di huisartsen vereniging HAVA, ora Crisisteam mester di cierto informacion riba e parti aki ta comunica cu e asociacion di dokternan di cas, HAVA cu ta un identidad priva mescos COA pa haya esaki. Pues pa deporte ta mescos, ora mester informacion pa loke ta deporte mester comunica cu esnan cu ta encarga cu esakinan na Aruba esta COA, IBISA, e federacionnan deportivo pabo haya bo informacion kizas sugerencianan y esey nunca no a pasa. Bo mester respeta e identidad cu ta encarga cu e area ey na Aruba. Nunca COA no a wordo reconoci como un partner di combersacion den e asunto di deporte. Anochi na e conferencianan di Prensa mester mira si tin algo ta wordo bisa riba deporte, mientras cu nunca a compronde pakiko ainda Aruba no ta activo den deporte.

Mas cu claro Sra. Hoevertsz ta spera cu mas pronto cu ta posibel deporte por reanuda cu nan actividadnan na Aruba cu sigur ta e deseo di henter nos comunidad Deportivo.

