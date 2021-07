Nicole Hoevertsz a bira vicepresidente di Comite Olimpico Internacional

Nombramento di Nicole Hoevertsz den un posicion asina halto den e organisacion di Comite Olimpico Internacional tabata riba planonan internacional for di oranan tempran di mainta.

Ocupa e posicion aki no tabata un ambicion cu Nicole Hoevertsz tabatin na momento cu el a cuminsa profila su mes den mundo deportivo internacional. E mes a bisa, si a puntr’e esaki hopi aña pasa, e lo a bisa cu e no ta kere, mas ainda pasobra e ta bini di un isla chikito, cu nunca a gana un medaya den e competencia mundial aki. “Con cu bo mir’e, Aruba no ta conoci den mundo deportivo internacional. Mi ta bini di un isla chikito y mi ta un hende muhe. Mi ta traha pa deporte, pero mi no tabatin e ambicion at all pa bira vicepresidente di Comite Olimpico Internacional. Pero bo ta desaroya y mi a kere cu mi ta simplemente traha den commision. Pero nan a bisami cu mi tin cu sigui crece y asumi otro posicion. Nan ta spera cu mi ta crece.”

Asina e prome paso grandi tabata momento cu el a drenta Hunta Ehecutivo, na 2017. E siguiente paso tabata vicepresidente, cual ta algo cu nunca e tabatin den mente. Tin 4 vicepresidente y cada biaha ta subi un trapi. “Mi tabatin duda si mi ta cla pa e funcion, pero finalmente mi a dicidi cu mi mester bay p’e.” Na momento cu Anita DeFrantz mester a retira y despues di 15 aña eyden, el a pensa cu e momento a yega pa dal e siguiente paso grandi.

E ta un proceso grandi, unda cu mester lobby bou di e 100 miembronan. “Esaki ta algo cu mi no gusta haci, convence nan pa duna mi nan voto.” El a dicidi di traha un carta den cual e ta ilustra su trabou y ta pidi nan apoyo. El a conta cu el a personalisa e cartanan, pa cual a tuma henter un dia pa manda 100 carta. Na momento cu e contestanan a cuminsa drenta, el a nota cu e tin apoyo. El a haya contesta di mas cu 60, pero e mester a spera e momento pa ta sigur. El a haya 72 voto na fabor y 7 en contra.

El a bisa cu el a haya masha hopi mensahe for di Hulanda. Nicole Hoevertsz tin 15 aña caba den Comite Olimpico Internacional.

