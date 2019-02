Nicolas Maduro: Venezuela no mester di promesanan falso di ayudo humanitario

CARACAS, Venezuela – Nicolas Maduro a conmemora cu’n acto militar na Aragua, e 27 añanan di Golpi di Estado comanda pa e fayecido presidente Hugo Chavez. For di eynan, un biaha mas a purba kita e atencion for di Guaido y e apoyo cu esaki a obtene na Merca, Europa y e mayoria di e paisnan Latinoamericano.

“Venezuela no mester di promesanan falso di ayudo humanitario. Nos no ta mendigo di niun hende”, el a expresa den referencia na e Plan Pais presenta pa presidente interino Juan Guaido, cu a pone como prioridad e ingreso di cuminda y remedi pa e poblacion mas vulnerabel.

Maduro ta insisti cu a ayudo humanitario ofreci pa Merca, ta busca pa genera un intervencion militar pa cual el a duna ordo pa cuminsa cu’n recoleccion di firma den henter e pais pa rechasa esaki.

“Entrante diaranson nos lo cuminsa cu’n jornada nacional pa recoge firma y entrega esakinan na White House den rechaso di e menasanan di Merca”, Maduro a expresa.

Di mes manera, el a indica cu e aumento di despliegue militar den e ocho regionnan di defensa militar di e pais.

“Nos lo no entrega nos patria. Nunca nos lo entrega nos armanan y lo sigui bringa contra di e Imperio Yankee”, el a bisa.

