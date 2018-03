Nicolas Maduro ta anuncia e creacion di e ‘Bolivar Soberano’

CARACAS, Venezuela- Diahuebs ultimo, Nicolas Maduro a anuncia un reconversion monetario na Venezuela desde dia 4 di juni proximo y a elimina tres cero for di e moneda.

“Mi a dicidi di kita tres cero for di e moneda y saca e actual cono monetario for di circulacion. E sistema monetario nobo cu tres cero lo drenta den circulacion, pa garantisa e pueblo Venezolano su actividadnan monetario”, e mandatario a bisa den transmision via e canal di television estatal, VTV.

E aspirante na reeleccion, cu a sigura cu si e wordo reeligi e lo logra supera e crisis economico cu a pais ta pasando aden, y el a sigui bisa cu e tema di eliminacion di tres cero na e moneda tabata algo cu e tabata bin ta trahando ariba dje for di aña pasa. Pero e tabata tin pensa di anuncia esaki unabes el a bira e “presidente reelecto di e republica”.

“E mesun siman aki mi tabata pensando… ‘haci’e of no haci’e? Y mi a tuma e decision cu Venezuela mester. Por lo tanto mi a dicidi di haci’e di biaha”, el a agrega.

Ta di destaca cu e conversion monetario ta bin 10 aña despues di e ultimo conversion. Den palabra di e mesun Nicolas Maduro, e moneda nobo lo yama “Bolivar Soberano”. Maduro a sigura cu e medida lo yuda na combati e crisis economico cu Venezuela ta bibando, particularmente cu e escasez di efectivo y mei mei di un hiperinflacion cu ta yega, segun calculonan di analistanan, di e 100% mensual y esun mas grandi na nivel mundial.

