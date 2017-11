Nick Carter di Backstreet Boys ta nenga e acusionnan di violacion

CALIFORNIA, Merca- E musico Nick Carter, miembro di e famoso grupo pop Backstreet Boys, diaranson a nenga e acusacionnan di violacion den su contra. E acusacion a bin di parti di e cantante Melissa Schuman, ex- integrante di e banda DREAM.

“Mi ta sorprendi y tristo pa e acusacionnan di Schuman. Melissa nunca a manifesta na mi, tempo cu nos tabata hunti of den cualkier otro momento for di e tempo ey, cu loke nos a haci no tabata di mutuo acuerdo”, Carter a bias den un comunicado dirigi na revista People.

Fuente: https://www.efe.com