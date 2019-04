Ni mata ni misa ta scapa: ladron ta coy mata di misa bay cun’e

Central di polis ta manda un patruya pa misa Cristo Rey na Brazil, pa un caso di ladronicia. Na e sitio polisnan ta papia cu e pastoor W. E ta declara cu e ta pastoor di e parokia di Cristo Rey. Un dia prome, pa mas o menos 8 or di anochi, el a sali for di misa y a laga tur cos na ordo. Ora el a bin mainta, pa 7 or mas o menos, el a ripara cu desconocinan a bay cu su matanan. En total el a cumpra 4 pochi di mata y a pone esakinan den tera. Pero nan a bay cu tur. Ora cu el a bay wak e imagennan di video e ta wak cu un homber desconoci pe, color bruin cla pa 3 or y 30 ta bay cu tur e pochinan di mata. E homber tabata tin un carson preto bisti y lomba afo. Riba su cabes e tabata tin un paña scur cu tabata tapa full su cara. Riba e imagennan por wak con un homber mas trempan a pasa riba bicicleta y tabat keda wak. Tres luna prome ya caba e homber a horta mata for di misa, pero e tempo ey no a entrega denuncia. Pero e biaha aki si a dicidi di entrega denuncia.

Comments

comments