Ni cuanto Mike Eman grita y cuestiona, e ta e gran architecto y autor di nos desaster financiero

Segun un relato di Mike Eman, fecha 5 di December 2019, Gobierno actual ta implementa medida tras di medida sin inversion y sin beneficio pa pueblo. Lesando e relato mi prome pensamento tabata: ”E homber ey si ta sin gevoel, e no tin cuer’i cara!”. Un cos Mike Eman mester realisa, cu e strategia di sigui ripiti un mentira, den e caso aki sigur no ta pone bira un realidad pa pueblo. No ora ta trata finansas publico. Ni cu e grab’e y lag’e draai 24 ora pa dia, 7 dia pa siman, e situacion financiero desastroso cu el a ocasiona no

lo disparce y mucho menos resolve su mes. Ni cuanto pamfleta of corant Mike Eman imprimi pa informa otro, e manera iresponsabel cu el a maneha e pais aki, poniendo no solamente e bienestar general di nos hendenan den peliger pero tambe di nos futuro generacionnan, ta keda un hecho y e realidad! E crisis financiero y e crisis social cu Mike Eman a crea, ta e Gobierno aki bou guia di Minister Evelyn Wever-Croes ta trahando duro pa solucion’e. Mike Eman mas bien mester cuminsa splica pueblo dicon e ta lider di partido AVP y no ta sinta den Parlamento haciendo su trabou. Dicon e no ta representa su votadornan sinta na unda enberdad e lo por haci un diferencia. Mike Eman mester splica pueblo con e por a masacara e pais aki sin pensa riba e consecuencianan pa nos pais, no solamente e parti financiero pero tambe e impacto drastico cu su maneho (of falta di) tabata y ainda tin riba nos economia, nos famianan, nos muchanan y full e sector social. Ta bon pa informa Mike Eman cu awor no ta partido MEP so ta desenmascar’e pero mas investigacionnan imparcial ta demostra e maneho desastroso y sin beneficio alguno pa nos pais y cu sigur no a aporta na un maneho sostenibel y duradero. E realidad ta cu Mike Eman a laga atras un pais yena di debe, y a lubida di percura pa e fondonan necesario pa paga esakinan. Den 8 aña di tempo Mike Eman e redobla e debe di e pais aki, sin cu nos como pueblo por berdaderamente wak unda nos placa a bay. Pasobra Mike no por manda pueblo wak e proyectonan di caminda pasobra eseynan ta awor nos ta bay cuminsa paga nan. Un Green Corridor cu t’awor ta cuminsa pag’e y lo tin cu sigui paga pa 18 aña largo, den total 280 miyon Florin. Un Watty Vos Blvd cu den 20 aña cuminsando awor mester bay paga total 412 miyon florin. Y mas cu claro e no por manda nos bay wak nos dolor di cabez, esta e proyecto di renobacion y ampliacion di nos hospital. E proyecto aki ya caba ta yegando casi e suma di 900 miyon Florin cu nos mester bay paga bek den 29 aña di tempo, esaki sin cu e ta cla ainda. Loke ta mas tristo di tur e proyectonan aki ta cu tin hopi duda encuanto e calidad di producto cu nos ta ricibi y e suma di inversion realisa. E realidad ta cu ni cuanto Mike Eman grita y cuestiona, e ta e gran architecto y autor di e desaster financiero hamas bisto aki na Aruba. Otro realidad ta cu ta pueblo mester bay paga pa esaki. Pues Mike Eman mester stop di uza palabra y frasenan bunita mientras e sa bon bon cu el a bay laga atras un pais cu un deficit mas halto cu premira, un gobierno sin entrada structural necesario, un Aruba caminda e poder di compra a mehora solamente den e propaganda y anuncio di Gobierno, un Aruba insigur y asina por sigui menciona. Cu otro palabra un Aruba sin perspectiva positivo pa su futuro. Pero Gabinete Wever-Croes poco poco, trahando cu determinacion y curashi, ta sacando Aruba padilanti y a cambia e direccion fatal cu nos pais tabata bayendo aden.

