NGO-nan absolutamente ta contra di desaroyo di Isla di Oro

E potretnan cu a sali ariba rednan social di e mangrovenan, ta potretnan di algun luna pasa. Ta trata di personanan cu kier a desaroya un hotel ariba nos mangrove y koraalnan. Eigenlijk sin permiso a manda un batch eyden pa bay coba y test e vloer. Esaki ta un practica ilegal y e ta bisabo tiki tambe di ken e hendenan aki ta, ya cu nan no ta ni worry cu autoridadnan local pa haya un licencia pa haci cierto analisis, segun Sr. Greg Peterson, di Aruba Birdlife Conservation.

E luga aki oficialmente ta un Wetland Area y no mag di mishi cun’e. Awo tin e Ley di Proteccion di Fauna y Flora cu ta proteha e luga mucho mas. Si bo ta tuma intencionnan pa traha un hotel, inverti na un luga hopi delicado, na un manera serio, lo bo no haci nada ilegal. Pero lo bo haci’e na manera legal. Na cuminsamento a priminti cu ta bay traha 60 camber na e luga aki. Nan a bolter e full y awo el a bay te over di 200 camber. Ta gobierno mester a yama nan aden y pa nan mantene nan mes na nan plan original.

Esaki tambe ta mustra e intencion di e inversionistanan cu ta algo hopi preocupante. Siman pasa den medionan di comunicacion a sali , contra di e NGO cu kier proteha Aruba su wetland. Ta manera cu tin un tagteam contra di e NGO, pa presiona e NGO-nan, pa e inversion sigui su camidna. Pero mesun gobierno aki, dia di eleccion, tur di nan a campaña cu ta bay proteha e 16 areanan. Tur di nan a laga sa cu nan no ta bay laga e mangelnan wordo destrui. Gobierno a sinta, y e prome cos cu nan kier haci ta pa kita proteccion di mangelnan pa pone hotel. Kibra e ROP pa bay pone un hotel den un luga hopi delicado. Esaki ta preocupa ABC hopi. Den e wega di purb aelimina e NGO cu tur nan preocupacion ta wordo scucha, pero segun Sr. Peterson, esaki no ta wordo skucha. E inkietud di ABC ta e daño grandi na e sistema aki. Niun NGO ta di acuerdo cu e daño na e mangelnan y e koraalgebied.

Hopi hende ta wak cosnan los for di otro y esey ta e challenge mas grandi cu ABC tin pa purba splica hende cu un luga di mangel, ta un cuna di bida. E ta un cuna di bida di parhanan, pero e ta un cuna di tur e bidanan di lama. Nos piscadonan mester por gara pisca pa nan por biba. Tur esey ta gelink na e mangelnan. Na momento cu bo daña e mangelnan, bo ta daña pa e piscadonan. E rifnan di coral ta unda e cu e turista ta bin duik. Tin hopi placa den esaki. Si bay daña e coralnan, ta daña e pan di cada dia di e hendenan den e area aki. E no ta un cuestion di naturalesa so, pero ta bay stroba un proceso economico tambe si bo haci’e, di un of otro manera dañoso pa nos pais.

Di otro banda, un compania di construccion a drecha e caya y eynan a wak cuanto daño a wordo haci, pavia di falta di conocemento. Full un parti di e mangelnan a muri eynan. Un fout so mester haci na e parti di Isla di Oro. Fuera di esey, mester wak e parti di Isla di Oro, e no ta solamente algo cu ta para ariba su mes. E ta un identidad di algo mas grandi. Parke Arikok, via Rooi Lamoenchi, via e Mangrovenan di Savaneta ta e cuminda pa e coralnan. E ta un sistema, cu si daña un, ta daña tur di un of otro manera.

Actualmente a resta solamente dos, esun di Spaans Lagoen te cu Parke, y e otro ta Savaneta pa Rooi Lamoenchi te cu Parke. No ta algo consehabel pa bay hunga cu e ultimo dos pidanan di naturalesa asina aki. Tin convenionan internacional y tin e sistema di ROP (Ruimtelijk Ontwikkelings Plan), tin tambe e Ley di Proteccion di Flora y Fauna. Aruba Birdlife Conservation ta bay haci su best pa purba evita cu e luga aki ta bay wordo uza pa un proyecto hotelero.

Na diferente biaha, Aruba Birdlife Conservation, den pasado (5 pa 6 aña pasa), gobierno a puntra ambientalistanan cu si pone hotel eynan, kico lo ta e exigencianan minimo, pa evita un daño structural na e luga. E ambientalistanan a conseha e tempo ey, e mesun minister Otmar Oduber ariba esaki. Pero esey no kiermen cu e ambientalistanan ta pro e hotel. Esey ta bay demasiado leu, nan ta contra e hotel. Y e ambientalistanan no a duna e informacion na e desaroyadonan, nan a dun’e na e minsiter. ABC a duna gobierno nan punto di bista.

Na 2013, 21 miembro di parlamento a vota pa pone a area aki bou di proteccion y pone bou di Parke Arikok. Na 2017, ABC a colecta 11 mil firma, pa proteha e area aki. E NGO-nan absolutamente no kier pa e luga aki wordo desaroya.

