New Zeeland- A pasa un ley den Parlamento di New Zeeland cu tur persona naci 2008 pa ariba no por cumpra sigaria of otro producto di tabaco y ta prohibi pa huma. E ley aki lo cuminsa gradualmente entrante aña 2023. E idea tras di e prohibicion gradual ta cu mientras cu ta bay aumentando e edad minimo pa cumpra sigaria of otro tipo di tabaco, e cantidad di persona cu por cumpra lo bira mas chikito. Un ehempel cu New Zeeland a duna ta cu na 2050 e edad di 40 aña lo ta un edad mucho hoben pa haya autorisacion pa cumpra sigaria. Esaki ta un proyecto cu e Minister di Salud, Ayesha Verrall a presenta y a mustra cu di e forma aki por habri caminda pa un futuro sin humamento.