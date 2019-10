New York Yankees lomba contra di muraya atras 3-1 den ALCS

Ayera tabata un otro victoria mas pa Houston Astros cu a sa di gana New York Yankees cu score di 8-3. Yankees a sali score prome den e di prome inning via di un base por bola cu base yen caminda e pitcher veterano di Astros Zack Greinke tabata struggle pa tira strike. Den e di tres inning George Springer a dal un home run di tres careda contra di e pitcher di Yankees Masahiro Tanaka pa asina bolter score na 3-1, Zack Greinke despues di e prome inning a sa di domina “ Bronx Bombers “ pa sigur tres inning mas pero den e mesun inning e manager di Astros AJ Hinch a sali pa cambia Greinke y asina relevista Ryan Pressly a haya e den un situacion base yen cu dos out caminda el a poncha Edwin Encarnacion. Den e di seis inning cu e partido su score na 3-1 ainda Carlos Correa ta dal un home run tres careda for di e pitcher di Yankees Chad Green pa asina habri e partido su score na 6-1. E partido mes a termina cu score di 8-3. Houston Astros a bin y kita e prome dos wega nan for di Yankees den Yankee Stadium y awor tin un bentaha comodo riba Bronx Bombers. Game 5 awe nochi ta programa pa cuminsa 7:08 pm.

