New York Stock Exchange a nombra un hende muhe como su presidente

NEW YORK, Merca- E mercado di balor mas grandi di mundo, despues di 66 presidente di presidentenan homber, lo tin un ingeniero industrial femenino na cabes di e institucion.

E New York Stock Exchange (NYSE) lo wordo presidi desde diabierna pa Stacey Cunningham, cu lo bira e prome hende muhe na dirigi e institucion den su 226 aña di historia.

Cunningham, di 43 aña, e lo bira e di 67 persona cu lo ocupa e presidencia di e entidad, e compania madre di NYSE, Intercontinental Exchange Inc, e corante The Wall Street Journal. Den actualidad, e ta directora di e operacion di e Stock Exchange, cargo cu e ta ocupa desde mei mei di 2005.

Cunningham lo asumi e puesto diabierna awo, na luga di Thomas Farley, cu lo dirigi NYSE for di November 2013.

E ta ingeniero industrial y el a cuminsa su carera den e bolsa di balor Neoyorquino como becado na 1994. Den su declaracionnan na Wall Street Journal a bisa cu “el a gusta e luga desde cu el a drenta eynan” y awo e ta “emociona di dirigi”.

Según su profile di LinkedIn, e directora nobo ta traha como specialista pa e compania Bank of America Specialista desde 1996 te cu 2005, ora cu el a bolbe incorporta su mes como ehecutivo di indice Nasdaq. E indicador tecnlogico aki, un di e grandinan di e mercado di balor, ta actualmente lidera pa otro hende muhe, Adena Friedman.

