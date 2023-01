Cas di partido AVP tabata e anfitrion pa un anochi unda hobenan cu diversidad di talento, conocemento y pasion a bini hunto pa un causa comun; inspira otro y inspira un comunidad. Diasabra anochi den un ambiente di energia positivo a tuma lugar e prome evento di partido AVP y Plataforma Hobenan Profesional pa e aña 2023, cual tabata e New Year’s meet-up event. E oradornan invita por a inspira un sala yen di personan cu ta representa e generacion nobo (Millennials,GenZ,GenY). Un anochi sigur, inspirativo y alabes impresionante pa mira hobenan conecta nan talento, conocemento y pasion na un pensamento mas profundo cual ta e BON COMUN di Pais Aruba.

E Anochi a inicia cu oradora Rebecca Eman, graduado di Erasmus Universiteit den e materia di economia y finansas. Rebecca Eman a realisa cu hobenan adulto tin un responsabilidad hopi mas amplio cu simplemente realisa nan propio deseonan. Rebecca Eman a emiti un mensahe cu lo keda resona den curason di esnan cu tabata presente; “Poniendo e bon comun central nos tur lo sinti yama pa crea un mihor comunidad, nos tin cu move nos sociedad from a “I” TO A “WE” Society.

Un otro orador tabata e hoben architecto y ingeniero yiu di terra Ghisbert Figaroa, cu a comparti e historia di e deseño autentico di e casnan Arubano y a conecta esaki na e identidad y bon comun di Pais Aruba.

E conocido artista gospel y docente Etienne Yazagaray tambe a comparti den un su estilo unico; cu e melodianan ta fortifica nos ser y ta herment pa construi e bon comun. Despues a continua presentacion di Marlandi Gracia cu e destaca durante su contribucion na e simposio “the restauration of the common good”, diasabra Marlandi e enfoca su tema ariba balornan, mentalidad empresarial y bon comun di Pais Aruba.

Remarcabel tabata e presencia y storia di e conocido periodista Marko Espinoza cu na un edad hopi hoben a identifica su proposito y pasion pa periodismo. Chris Kross a conta tambe na e invitado nan su historia di con e la supera varios reto pa yega na su exito.

Un presentacion impactente tabata esun di Fritz de Palm, yui homber di e conocido ex politico Adri de Palm, cu a enfatisa e importancia di activismo politico y con nos por duna contenido na e futuro di nos Pais cu nos participacion.

E anochi a wordo clausura cu un invitada special Elisabetta Rocchi, un graduado di Erasmus Universiteit cu un masters den sostenibilidad. Elisabetta Rocchi a conecta e bon comun na e concepto di SDG’S y a subraya e importancia di comparti prosperidad di un Pais pa asina garantisa cu henter nos comunidad por goza di un calidad di bida eleva. Un anochi exitoso yena di energia hoben y positivismo. Lider di partido Mike Eman y tambe Parlamentarionan di fraction di AVP a asisti e evento. Un anochi unda e perspectiva hoben a domina y ta confirma cu Aruba tin speransa den e generacion nobo.

“Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.” – RFK.