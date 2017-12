New India ta kickoff su celebracion di 55 aniversario cu presentacion di e “Personality Calendar” 2018

Diadomingo anochi 10 di December a tuma luga presentacion di e di 17 edicion di calendario di Personahenan pa 2018 den e Grand Ballroom di Aruba Marriott Hotel & Stellaris Casino.

Na yegada den e foyer e huespednan a keda ricibi pa gerencia di e Compania di Seguro, cu Jean Antoine Baptiste tocando su tononan magico riba su steelpan, mientras e invitadonan tabata disfruta di un “welcome drink” cu e personal profesional y simpatico di Marriott a ofrece na nan. Despues tur hende a drenta den e Ballroom cu tabata dorna masha bunita den ambiente di Pasco. Porta a habri y a topa cu Etty Toppenberg cu su amigonan Juan Tromp y Remy Flanegien enterpretando canticanan di Pasco den un forma magistral. Siguientemente, M/C, Cherryldine Buckley, a yama dilanti Kaveri Raghunath, Managing Director di New India Assurance Aruba, kende na su luga a yama tur hende bonbini na e anochi di celebracion y gratitud, recordando e gran aceptacion di nos comunidad cu e establecimento di seguro a ricibi for di tempo cu su opa, Sr. Ch. H. Raghunath (dfm) a cuminsa cu e negoshi di seguro for di su joyeria na San Nicolas na aña 1963.

Despues a subi riba scenario Charitto Chavez, kende a pinta e potretnan y Gay Spellen, Operations Manager, kende a asisti Charitto cu entregamente di e cuadronan na e diferente personahenan. Kaveri tambe a keda riba stage, ya cu e aña aki e celebracion tabata super special, conmemorando 55 aña di New India na Aruba y den cuadro aki, e 12 celebridadnan por a scoge un instancia social/caritativo na cua New India a haci un donacion di 1.055,00 florin den nomber di cada persona cu ta aparece riba e calendario. Kaveri a entrega e checknan na cada un di e personanan aki, kendenan na nan turno a duna e check na representante di nan fundacion preferi.

Durante e parti oficial aki, Etty a keda toca musica suave instrumental. Januari ta presenta Sarah Quita Offringa. Por cierto, esaki ta e di dos biaha cu Sara Quita ta riba e calendario. E prome biaha tabata na 2007, ya cu na 2006 el a sali Campeon Mundial den Windsurfing y 11 aña despues keto bay nos Cabey Busha stima ta sigui di ta Campeon Mundial. Su donacion a bay na Centro Juvenil Washington. Februari ta mustra nos Kevin Gumbs, hoben Bailarin, Coreografo y Docente di Ballet na Hulanda, kende a bin Aruba specialmente pa e mes por a ricibi su pintura. Su instancia favorito ta “Gang di Arte”. Ta sigui cu Clyde Harms, Fundado di Aruba Scholarship Foundation, Columnista, Escritor di buki, promovedor di musica clasico y Ridder in de Orde van Oranje Nassau. El a scoge Nuevo Mundo Foundation. Na April ta figura Greg Peterson, Fundado di Aruba Birdlife Conservation, guerero incansabel protegiendo nos Fauna y Flora. Su check a bay pa Aruba Marine Mammal Foundation. Mei ta brinda Rona Coster, Colomnista, Amante di Arte, Ganadora di CTO Worldwide Travel Writer/Photographer, autor di e miho diario di Aruba, Island Life. El a duna su aporte na Fundacion Adopt an Addict. Juni tin Ewald Biemans, doño di Bucuti & Tara Beach Resort, Lider Mundial den Turismo Sostenibel y e motor tras di e programa “Stimami, Sterilisami”. Naturalmente su donacion a bay pa Animal Rights Aruba. Pa cuminsa e di dos mitar di 2018 por aprecia Aksel Samardzic. Aruba su unico Hungado di Beach Tennis Porfesional cu su ranking den Top Ten Mundial. El a entrega su check na representante di Fundacion pa nos Muchanan. Pa Augustus por admira Etty Toppenberg. Etty tambe ta pa segundo bes riba e calendar. E tabata riba e prome Personality Calendar na 2001. E ta celebrando 55 aña den mundo farandulero. Keto bay cantando cu un voz y estilo sin igual, awo cu un toke social, ya cu e ta toca tur diabierna anochi, hunto cu su amigonan, na Djiespies Place den Caya Grandi, entreteniendo nos grandinan, sin cobra ni un cen chikito y e ta apoya Crijojo Trappers. Despues por mira Damilice Mansur, Fotografo aclama internacionalmente cu enfoke riba Naturaleza y Fauna. El a kies Aruba Birdlife Foundation. Na October por wak Gino Frans, drogadicto recupera, kende a funda centro di rehabilitacion Eliezer, caminda residentenan ta cuida mata- y animalnan, como parti di nan tratamento pa yega na un bida sano. Su donacion a bay pa Stichting La Posada. Esha Alwani ta dorna luna di November. E ta un cantante y compositor di 16 aña, kende ya a lansa dos CD exitoso, “Beautiful” y “Dangerous”. Por scucha su musica riba iTunes y Spotify. Esha semper ta colabora cu Fundacion Autismo. Pa clausura e aña tin Ethan Westera, Windsurfer Profesional, cu varios titulo mundial riba su nomber. Su fundacion preferi ta Fundacion Sonrisa. Henter e presentacion a bay acompagna pa proyeccionnan riba un screen grandi di cada personahe cu su profile skirbi.

Despues di e parti oficial e fiesta a sigui cu entretenimiento di Etty manera Etty so por haci.

Marriott su staf a sirbi snacks realmente delicioso y mas cu claro tambe bebidanan pa resfresca garganta. Tur esnan presente a disfruta di un anochi ameno.