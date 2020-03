New India Assurance tumando pasonan preventivo en conexion cu COVID-19

Nos ta convivi cu nos comunidad durante e situacion inusual aki. Salud, seguridad y bienestar di nos empleadonan, nos clientenan y nan famia semper lo keda nos prioridad. Nos meta ta pa sigui brinda abo, nos cliente, e servicio di calidad manera custumber den e seguridad di bo mesun cas. Pa e motibo aki, nos ta encurasha bo pa ta conciente y tuma pasonan na bo fabor evitando aglomeracion di hende.

Nos ta sigui disponibel pa cualkier pregunta of asistencia necesario. Por tuma contacto cu nos di dialuna pa diabierna via:

– Nos liña di Whatsapp: +297 593 4700 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

– Nos number di telefon +297 526 4800 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

– Via email: [email protected]

Nos ta conseha haci pagonan online riba e siguiente cuentanan bancario: – CMB: 70432709

– Aruba Bank: 1821552

– RBC: 7700000043423725

Manda nos bo comprobante di pago via Whatsapp of email y nos lo manda bo e documento corespondiente.

Esnan cu no tin posibilidad di haci pago online, por fabor tuma contacto cu nos via telefon pa haci un cita pa pasa na oficina, pa nos por atende bo den un ambiente mas sigur posibel.

Nos ta sigui e desaroyonan rond di e situacion aki di cerca y ta pidi tur nos clientenan pa sigui instruccion y recomendacionnan cua Gobierno di Aruba a emiti. Salud y seguridad di nos comunidad ta den nos mesun mannan. Keda calmo, sea amabel, cuida bo mes y haci loke bo por pa proteha esnan rond di bo, especialmente esnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Masha danki pa e cooperacion y comprension.

Management New India Assurance

 526 4800  593 4700  [email protected] NewIndiaAssuranceAruba

Comments

comments