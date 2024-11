Diaranson anochi, den un ambiente placentero, a tuma luga e desvelo di e kalender 2025 na oficina di New India na Camacuri. E kalender di New India ta un tradicion pa hopi aña caba y ta un celebracion di nos isla, nos cultura y nos hendenan. E aña aki no ta diferente, sinembargo a toca turno pa pone luz riba e heroenan di nos comunidad – esnan cu ta traha den silencio y ta dedica nan mes na yuda otronan.

Cu Curason pa Comunidad como tema di e kalender, e edicion di 2025 ta rindi homenahe na boluntarionan y personanan cu ta haci un impacto positivo den bida di nan bisiña, coleganan, amigonan, y hasta desconocinan, demostrando nan humildad y amor pa nan prohimo.

Cada luna, e kalender ta pone atencion special riba un personahe cu a wordo selecciona pa nan esfuerso y contribucion excepcional na diferente organisacion, fundacion y causa.

E personanan cu ta wordo honra den e kalender di 2025 ta: Janine Rodriguez di Bureau Slachtofferhulp, Byron Lesire di Fundacion Autismo Aruba, Milo Croes pa su esfuersonan contra cancer di prostaat, Marla Dominguez, un bolutnario di Rode Kruis pa hopi aña caba, Robert Jeandor, pa su dedicacion na Kapel di Alto Vista, Darlene Birsby cu ta haci un diferencia den bida di hobennan pa medio di deporte y arte, Annelies Schoop, pionero pa personanan cu limitacion mental y un boluntario incansabel, Adolf ‘Dufi’ Kock, un gran historiado di nos isla, Bernadette Schouten di Women’s Club of Aruba, Shakira Maduro di Luna Foundation, Audrey Croes di Fundacion Contra Violencia Relacional y Ana Maduro-Tromp, educadora y coach di futbol infantil.

Durante e anochi, cada un di e personanan aki a ricibi un portret como muestra di aprecio y gratitud pa tur loke nan ta haci pa nos comunidad. Esaki ta personanan cu sin busca reconocemento ta traha pa e bienestar di nos comunidad y nan merece un momento pa wordo reconoci y celebra.

“E kalender di 2025 ta un celebracion di actonan noble y un recordatorio cu cada un di nos por haci un diferencia. Cu e storianan comparti, nos ta spera di por inspira mas hende pa sigui haci e bon trabou, sigui actua cu bondad, y yuda forma un comunidad mas fuerte y mas solidario”, tawata palabranan di Kaveri Raghunath, directora di New India Assurance.

Pa haya sa mas di cada un di e heroenan di nos comunidad, pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa pasa busca nan kalender gratuitamente na New India, situa na Camacuri 3G.

Tocante New India Assurance Aruba

New India Assurance ta un compania di seguro cu ta operando na Aruba pa mas cu 60 aña.

New India Assurance ta ofrece un variedad amplio di productonan di seguro, entre otro seguro

di motor pa tur tipo di vehiculo, seguro di propiedad y contenido, seguro maritimo, seguro pa

negoshi y mas. Pa mas informacion por tuma contacto cu New India Assurance na telefon 526

4800, via Whatsapp na 593 4700, email na [email protected], bishita nan website www.newindia.aw of sigui nan riba Facebook: New India Assurance Aruba. New India Assurance ta situa na Camacuri 3G y ta habri di dialuna pa diabierna di 8:00am pa 5:00pm.