New India Assurance ta anuncia cu e calendario “Homage to Aruba” pa aña 2020 ya ta obtenibel

Hopi biaha publico ta puntra kico e tema di e aña ta. E tema ta basicamente semper mesun cos: Homenahe na Aruba, por ta atraves di su hendenan cu a destaca of mustrando cualkier aspecto di Aruba, tur aña di nobo pa mustra gratitud na nos comunidad cu tur ora bay desde e principio mas cu 55 aña pasa semper a brinda aceptacion total na e compania di seguro.

E biaha aki e portada ta poco diferente. Por mira e prome parti di un obra cu ta consisti di 4 panel cu e artista, Charitto Chavez, a pinta casi imediatamente despues cu el a establece na Aruba na aña 1995 ora cu el a enamora di nos dushi pida baranca y di su hendenan, loke a inspir’e di pinta caranan di personananan cu el a topa den bida diario, algun mas conoci cu otro.

Pa loke ta e calendario mes, akibou ta sigui un lista di e nombernan di e cuadronan, cu aki aya un comentario cortico:

Januari: “Pro-Cathedral St. Francis of Assisi” conmemorando e hecho cu e misa aki a celebra su 100 aña di consagracion dia 4 di october di 2019.

Februari: “Downtown Abandoned Building” Steenstraat No. 20. Nos grandinan lo por corda cu esaki tabata e oficina di Sociale Verzekeringsbank.

Maart: “Sunset at Bucuti”

April: “Coco Rico” un toma di cerca di un troshi di coco colgando den e palma di coco, simbolisando e rama di Diadomingo di Rama, loke nos ta celebra den e luna aki.

Mei: “Splendid Dry Nature” esaki ta keda cerca di Orstrich Farm caminda rayonan di solo ta haci cu e takinan ta briya manera plata.

Juni: “Small Natural Bridge”

Juli: “Tribute to Cornellie M. Arrindell” un empleado fiel y ehemplar di New India pa 37 aña largo, kende nunca a tuma un dia di AO y kende a fayece inesperadamente dia 29 di juli cu a pasa.

Augustus: “Private Pathway at Ayo”

September: “Sero Colorado”

October: “Donkeys at de Vuyst” en conexion cu dia di animal dia 4 di October, dia di San Francisco, protector di animalnan.

November: “Frenchmen’s Pass”

December: “Grape Field” mustrando troshinan di druif relaciona cu nos custumber di come 7 of 12 druif prome cu tiro pa yama bon bini na un aña nobo yena cu suerte, alegria y bendicion.

New India ta invita un y tur pa pasa libremente na su oficinanan na J.E. Irausquin Blvd. 14 pa pasa busca su ehemplar totalmente gratis of por pasa na bo broker preferi.

Comments

comments