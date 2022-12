New India Assurance ta anuncia, cu inmenso placer y gratitud yegada di su calendario 2023.

E aña 2023 ta marca tambe e di 60 aniversario di e negoshi familiar na Aruba. For di 1963 Sr. Ch. H. Raghunath (20 sept. 1920 – 18 dec. 1995) a acepta e encargo di representa localmente e compania The New India Assurance Co. Ltd. Algun aña despues su yiu homber mayor, Iwan (1944-2011) a uni forza cu ne y na aña 1996 su yiu muhe Joy (1952) a traha hunto cu su ruman te na 2003 ora Iwan a baha cu pensioen. Joy a tuma rienda di empresa te ora el a baha cu pensioen na 2014 y a den actualidad e negoshi di seguro general ta encabeza pa su nieta Kaveri, yiu di Iwan, kende tambe ta goza di e asistencia di, entre otro, su ruman muhe y su prima.

E calendar a nace na aña 1999 como muestra di aprecio y gratitud pa e gran aceptacion di nos pueblo en general te cu awo e empresa ta den pleno construccion di su edificio nobo, mas amplio y moderno. E almanake ta mustra 12 cuadro di paisahenan mahestuoso di nos precioso baranca tan stima. Sra. Charitto Chavez, artista profesional, a pinta nan y a haci esaki ya pa e di 16 biaha. E portada ta mustra un panel di un cuadrifico cu el a pinta na aña 1996, cu personahenan conoci den nos comunidad.

Januari ta mustra “Aruba Experience” un casita netamente arubiano den centro di ciudad, magistralmente renova den su estado original, cu otro palabra un berdadero monumento, obra di e carismatica Susan. Februari: “Flamboyant Flamboyant”, reflehando e colorido di nos dushi carnaval y pa luna di maart nos por aprecia un pida di Spaans Lagoen, sigui pa botonan miniatura y despues dos flamingo elegante. Asina nos a yega na luna di juni cu Conchi na Arikok, siguientemente un impresionante marina net eybanda. Bayendo Surfside, por goza di un bahada di solo esplendido y yegando september, un asombroso “Grapefield Rock Formation”. Pa dia di bestia, 4 di october, no por falta un animal criyoyo, e biaha aki cabrito. Ta vale la pena, pa ora di bay keiro den auto cu famia, yega na Weg Kustbatterij pa mira e ruina di un bunker di Segundo Guera Mundial cu poco hende conoce y asina nos a yega na cierre di aña 2023 cu e famoso anker cora na San Nicolas, anker, simbolo di esperanza pa un 2024 yena cu bendicion.

New India a laga print 10.000 calender y nan ta obtenibel completamente gratis pa un y tur cu ta desea di tin un ehemplar. Djis pasa na oficina di New India, ainda na J.E. Irausquin Boulevard, cerca di Camara di Comercio of na oficina di cualkier broker cu ta traha cu New India.

Un danki special ta bay pa Harald di Pro-Graphics y pa Fernando di Checkpoint Color, kendenan aña tras aña ta brinda nan tremende servicio y yudanza pa cu e proyecto aki.