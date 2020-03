New India Assurance cu anuncio pa su clientenan

Apreciabel cliente, Pa medio di e comunicado aki, nos ta informa bo lo siguiente: nos ta tumando pasonan preventivo en conexion cu e situacion di e virus COVID-19 (Coronavirus).

Apreciabel cliente,

Pa medio di e comunicado aki, nos ta informa bo lo siguiente: nos ta tumando pasonan preventivo en conexion cu e situacion di e virus COVID-19 (Coronavirus).

Nos ta convivi cu nos comunidad durante e situacion inusual aki. Salud, seguridad y bienestar di nos empleadonan, nos clientenan y nan famia semper lo keda nos prioridad. Nos meta ta pa sigui brinda abo, nos cliente, e calidad di servicio manera custumber den e seguridad di bo mesun cas. Pa e motibo aki, nos ta encurasha bo pa ta conciente y tuma pasonan den bo fabor door di limita aglomeracion di hende.

Nos ta sigui disponibel pa cualkier pregunta of asistencia necesario. Por tuma contacto cu nos via:

– Nos liña di Whatsapp: +297 5934700 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

– Nos number di telefon +297 5264800 entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

– Via email: [email protected]

Nos ta encurasha pa haci pagonan online na nos siguiente banconan:

– CMB: 70432709

– Aruba Bank: 1821552

– RBC: 7700000043423725

Manda nos bo comprobante di pago via nos Whatsapp line of email y nos lo manda bo e polisa.

Nos ta sigui e desaroyo nan rond di e situacion aki di serca y ta pidi tur nos clientenan pa sigui instruccion y recomendacionnan estableci pa Gobierno di Aruba. E salud y seguridad di nos comunidad ta den nos mesun man. Keda calmo, sea amabel, cuida bo mes y haci locual cu bo por pa proteha esnan rond di bo, especialmente esnan mas vulnerabel den nos comunidad.

Management New India Assurance

