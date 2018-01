Neutrogena ta sigui traha activamente contra e cancer nr 1 na Aruba, cu ta cancer di Cuero

Neutrogena por medio di su cas representativo aki na Aruba, Manrique Capriles, ya pa 6 aña consecutivo ta activamente concientisa nos hendenan riba e importancia di proteccion di cuero contra rayonan di solo. Specialmente aki na Aruba cu e solo cayente, cu climatologia semper cambiando, cu e capa di ozon permeable, ta simplemente un MUST, un necesidad cana protehi contra esaki.

Ya ta 3 aña consecutivo cu Manrique Capriles Aruba ta uni forza cu Koningin Wilhelmina Fonds cu e meta di por logra un concientisacion masal di e necesidad di prevencion contra e cancer nr 1 aki na Aruba cu ta cancer di cuero. Uzo di proteccion solar no ta solamente pa ora di pasa dia na lama. Uzo di proteccion solar ta pa tur momento pasobra nos rayonan solar ta penetra tur caminda, sea bo ta den auto of trahando den cura of hasta canando den caya. Nos ta semper exponi na e rayonan dañino aki.

E producto Neutrogena ta obtenibel na tur botica y supermercado. Neutrogena ta reconoci mundialmente pa ta un di e protectornan solar mas efectivo door di su variedad grandi di productonan.

Neutrogena ta brinda bo algun tip con pa proteha bo mes:

1. Semper scohe un “broad spectrum protection”

Ora bo scoge un protector solar, percura pa e ofrece bo proteccion contra e rayonan UV-A y UV-B, e asina yama ‘’broad spectrum protection”. Tur protector solar di NEUTROGENA ta contene su tecnologia Helioplex cu ta sigura bo un

proteccion ta total. Tur protector solar di NEUTROGENA ta proteha bo contra e rayonan UV-B, cu ta causa kimamento di bo cuero y enbehecimento prematuro. E rayonan UV-A ta aumenta e riesgo pa bo haya cancer di cuero.

2. Aplica bo protector solar fo’i trempan y abundantemente

Bo cuero por tarda te cu mey ora pa absorbe e protector solar.

Planea adelanta y aplica e protector solar por lo menos mey ora prome cu bo bay den solo. Pa bo protector solar haci su trabou apropiadamente, bo mester aplica por lo menos 1 ons di protector solar (size di 1 florin) na tur parti di bo curpa cu lo keda exponi

den solo. Corda riba bo orea, pianan y parti patras di bo nek.

3. Aplica y Re-aplica

E SPF den bo protector solar ta percura pa e rayonan di solo no penetra bo cuero. E number di SPF ta indica cuanto minuut bo por keda den solo, disfrutando di un proteccion total di bo protector solar. Despues di e tempo aki, bo mester re-aplica e protector solar. Pues si bo ta uza protector solar cu SPF 30, bo por keda 30 minuut den solo disfrutando di e proteccion y bo tin cu re-aplica cada 30 minuut. Si bo SPF ta 70, bo sa cu bo ta proteha pa 1 ora y 10 minuut. Kiermen, mas halto e SPF ta, menos biaha bo tin cu re-aplica. Corda cu sodamento ta intensifica e forsa di e rayonan di solo, causando un kemadura mucho mas serio. Pa e motibo aki ta importante pa keda re-aplica

4. Yuda bo protector solar

• Corda cu bo protector solar ta proteha bo, pero e no ta haci milagro. Pues yuda bo protector solar tambe!

• Uza un lipbalm cu SPF 30 of mas halto pa proteha bo lipnan

• Bisti un pechi of sombre pa proteha bo cuero di cabez, bo oreanan,

nek y cara

• Bisti un bril di solo pa protega bo bista y tambe e cuero delicado rond di bo wowonan.

• Uza, si ta posibel, paña di tela natural manera; catuna of linen, cu ta cubri bo brasa- y pianan.

• Busca sombra mas tanto cu ta posibel.