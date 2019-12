Netwerknan rond Aruba lo ta “hacking-free”???

E situacion di Hacking na Hospital Dr. Horacio Oduber ta un situacion bastante fastioso mirando cu ora un sistema di computer wordo gehack, esaki por dura masha hopi mes pa logra sali afor y tur cos bai na normalidad bek. Masnoticia a combersa cu un persona cu tin experticio riba e tipo di cosnan aki y el a conta nos cu kizas e hacking aki no a tuma lugar aworaki, kizas manera ta wordo pensa, sino ta andando for di hopi tempo caba, y cu ta te awo e persona cu ta tras di e hacking aki a dicidi pa mustra su “presencia” y tuma control completo di e sistema di computer di Hospital. E ta conta nos cu un hacker por dura bastante tempo ta monitor un sistema di computer di un compania sin cu ningun hende sa. Aunke mas cu claro tin opcionnan caminda un sisteem beheerder por haya sa cu tin cosnan straño ta tumando luga riba e netwerk. Entre otro e sisteem beheerder por instala programanan “fantasma” (den forma di bisa) p’asina monitor si tin actividad straño ta tumando luga durante oranan straño caminda cu e computernan lo no mester tin actividad riba nan. Esaki ta un opcion cu un sisteem beheerder por wak si tin cosnan straño ta pasando riba e netwerk y asina bati alarma of busca pa sa di unda y kende ta bezig cu e actividad encuestion riba e netwerk. Nos a compronde for di nos combersacion cu e experto aki den hacking cu e cosnan aki ta sosode tur santo dia y no tin un netwerk cu por bisa cu lo ta “hacking-free” y nos por corda den pasado cu hasta diferente banco riba nos isla a wordo gehack. Pero ta keda na cada sisteem beheerder pa controla, aunke nos no ta bisando akinan cu e sisteem beheerder di hospital no ta controla, sino mas bien ta cosnan cu ta sosode tur santo dia pasobra eyfo tin grupo y personanan individual cu no tin nada otro di haci cu sinta dilanti nan computer y busca tur forma pa drenta y hack netwerknan di companianan grandi y mirando cu ora cu nan logra nan meta, nan por pidi sumanan di placa cuantioso, ta haci’e atractivo pa e hendenan aki haci tipo di cosnan aki. Y esaki ta loke a sosode cu e netwerk di nos hospital. Awo no ta cuestion cu mester drenta panico pa e cosnan aki sino semper mester tuma precaucionnan y monitor full e netwerk tur ora di dia y kizas usa programanan cu por haci esaki pabo y asina manda un señal di biaha ora tin actividad straño ta sosode den oranan straño cu no mester tin actividad riba un netwerk. Mundo ta birando mas y mas moderno y awendia ta birando mas facil pa hackernan drenta den sistemanan pasobra nos mes como usuario di un computer ta haci’e sumamente facil pa e hackernan aki tambe drenta den nos netwerk. Pakico semper un experto di computer ta bisa pa cada tanto periodo cambia passwoord?? Pasobra esaki ta cosnan cu por haci e trabao di un hacker mas dificil pa logra drenta den un netwerk y mas cu claro e ta fastioso tin biaha pa cada biaha cambia passwoord pero si bo kier pa bo netwerk ta “sigur” ta e tipo di cosnan aki mester haci. Corda semper cu un hacker ta busca un “porta” habri of un “porta” cu a keda habri den un netwerk p’asina e por drenta y ruman unabez cu e drenta ta masha dificil pa sake pafor. Y e unico solucion ta den e caso aki ta di primi DELETE, esta delete tur programa y instala tur cos full di nobo cu ta bai costa no solamente placa sino tambe tempo cu ta sumamente valioso. Pa loke ta e situacion di Hospital, e ta sigui den e mesun situacion y practicamente tur servicio ta sigui normal aunke cu ta dura mas aworaki aki, pasobra manera ta conoci pa cada departamento ta solamente un computer tin disponibel pues tur hende mester para den rij pa usa esaki loke ta haci cu bo tempo na Hospital lo bai dura mucho mas cu normal. Pesey alabez hospital ta pidi tur persona tene pasenshi p’asina tur cos cana bon y logra sali di e situacion aki cu a dal nos hospital duro benta abao. Hopi ta e comentarionan cu nos ta ricibi riba caya di: “Kico mas mester pasa na Hospital mas anto???”.

