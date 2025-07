Diasabra awor 19 di juli, fanaticada di domino lo cera conoci c’un ekipo nobis-nobis den domino cu kier sali “en grande” door di a challenge nada menos cu Team SNOR, e gang considera actualmente como esnan mas duro. Domino Square Garden lo ta “all out” diasabra awor, 19 di juli, cuminsando pa 8’or di anochi, pa duna bon bini na otro miembro di famia di teamnan di domino bush league.

Nos a bay haci nos huiswerk y a bay haya sa mas dje ekipo nobo aki. Mucho info no por a haya, ya cu tur cos ta manera tapa cu clechi di misterio. Locual nos por a averigua di un informante, cu pa motibonan di siguridad kier keda anonimo, ta cu ta trata aki di un ekipo procedente di Dakota. Por ta p’esey kier keda anonimo? Ken por bisa; en todo caso nos a haya di compronde den un forma “hush-hush”, style di “no t’ami a bisa”, cu algun miembro di e ekipo aki ta activo den mundo di futbol. E nomber dje team nobo aki ta “NET NET DOMINO TEAM”, y manera nos fuente di informacion a fluister nos cu stem temblando, ta di spera cu e ekipo aki sa mas di domino cu di futbol. Oei! “Dat beloofd wat”.

En todo caso, Team SNOR, bou guia dje flamante Snor Perez, a acepta e desafio aki y lo bin all out pa pone ken cu ta na nan luga! Como di custumber, entrada ta gratis pa pueblo en general, y e snacknan lo lora totalmente por nada den halftime. Pues bini uno bini tur, diasabra anochi 19 di juli, cuminsando pa 8’or, e strena na e mundialmente famoso Domino Square Garden dje ekipo nobo “NET-NET DT”. Ora nos a puntra kico nan kiermen cu “net-net”, nos informante a plama paña bay leu. Keda pendiente … cos ta mustra “spannend”!