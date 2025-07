Diasabra ultimo, 19 di juli, fanaticada di domino a cera conoci c’un style nobo di domino, un estilo “Coldplay” cu a laga tur presente den un baño di awa friu friu! E “hype” sigur tabata t’ey p’e estreno dje ekipo nobo “NET NET” Domino Team, kendenan a challenge nada menos cu Team SNOR pa nan wega inaugural! Via nos contactonan den DIA (Domino Intelligence Agency), nos a logra haya copia di algun dje mensahenan cu integrantenan di NET NET DT tabata manda p’e lider di Team SNOR, esta Nelson “Snor” Perez. Aki nos ta publica algun di nan: “Wanta duro”; “No cuminsa yora”; “Nos lo bay kita e snor”; “Obispo ta pan grandi” (nos ta supone Obispo lo ta bijnaam di un dje hungadonan estelar di Team Snor).

Wel wel, shonnan, nos no por nenga cu e ekipo, supuestamente di Dakota y involucra segun rumornan estilo ‘hush-hush’ mas den mundo di futbol cu di domino, a sa di sali pecho hancho habri desafiando un dje teamnan mas duro actualmente. Cos a cuminsa move trankilo den prome buelta te ora cu Team Snor a dicidi cu ta basta wega di “kat en muis” y a habri trot manda te bom! Halftime ta bay aden cu score aplastante di 11-5 pa Team Snor! Y ata! Manera nan ta bisa na Hulanda, “het kan verkeren”! Capitan di Net-Net DT ta lanta y tira serbete blanco den ring dunando impresion na un y tur cu esaki ta NET NET DT su “Plan B” si cos no bay na nan fabor. E motibo duna ta cu “mester bay traha un djis”. NET NET DT a “pak nan boeltje”, tira man vap-vap riba un par di snacks gratis y a plama paña bandona Domino Square Garden! Mas cu claro, wenkbrauw di un y tur a bay laira puntrando nan mes ta kico e team aki a kere? Cu Team Snor ta “zomaar een groepje”? Algo cu bo ta yega suta “eventjes” prome cu bo bay subi warda? Wel shonnan, mas cu claro e resto di anochi tabata yena cu humor y chansamento, te cu na final unanimamente a promove e ekipo di “NET NET DT” pa “NOOIT MEER DT”. Un caso bisto di e conocido dicho Hulandes: “schoenmaker blijf bij je leest”. Pero shonnan, keda pendiente, pasobra na Hulanda tambe nan sa bisa “het muisje heeft nog een staartje”.