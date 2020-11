‘Negoshi interno?’ Ta haci suplica pa privatisa departamento di Rijbewijs

Ayera durante un rueda di prensa, Roberto Solognier di Vereniging Rijscholen Aruba a toca e tema di privatisacion di departamento di Rijbewijs. “Mi ta kere Aruba ta den region na unda cu esaki ta cay bao di KPA ainda, por gewoon copia e sistema di Corsou cu ta privatisa, e ta bao di sector priva”, sr. Solognier ta splica. Prensa a lansa preguntanan cu si tin di haber cu negoshinan interno cu ta strobando e procesonan aki pa cana debidamente, pa tanto aña caba.

No tin personal di polis riba caya, no tin suficiente, y nos ta uzando polis pa haci esaki anto locual polis ta mester haci ta trabao di administracion. “Y bo ta wak e muestra aworaki con no tin fecha pa examen pa rijbewijs, hendenan ta warda dos of tres luna pa haya un cita pa haya un fecha, e no ta normal”, sr. Solognier ta bisa. E ta haya cu minister mester kita e peso aki for di su lomba y privatisa e departamento aki. Un bon decision cu e mandatario di husticia a tuma segun sr. Solognier ta e inscripcion y uitreiking di e rijbewijs ta bay completamente via Censo, cual a cuminsa cana den un manera hopi slow si segun sr. Solognier.

No ta comprendibel con un departamento no por maneha cu un proceso di inscripcion, tur departamento di gobierno ta practicamente draai casi 80% y un departamento di rijbewijs no por maneha inscripcion ainda, stagnando e economia, segun sr. Solognier ta splica. “Nos ta papiando di rijscholen y muchanan cu mester bay studia afo no tin rijbewijs, bo ta slaag y tres of cuater luna ta pasa anto bo no tin bo rijbewijs ainda, imagina bo ta bay biba afo y bo a slaag pa bo rijbewijs, bo a paga pa haya bo rijbewijs y bo no tin esaki pa bay cu ne”, sr. Solognier ta splica.

Tin studiante ta preocupa cu nan no ta bay haya nan rijbewijs te cu otro aña cu nan bini bek. Mester bin un solucion hopi mas lihe cu loke tin aworaki riba mesa pa problema di rijbewijs y pa privatisa e sector aki.

Comision den ‘winterslaap’ of negoshi interno?

A bini proposicion na mesa den pasado caba, pero segun sr. Solognier e comision ta den ‘winterslaap’ , cual ta un comision cu tabata draai hopi bon. KPA no tabata presenta na e reunionnan manera cu no tin interes den e parti ey, minister tabata atende e reunionnan y duna di su parti semper pero “mi ta sinti cu KPA no kier toca e tema aki, mi no ta compronde dicon pasobra si bo schuif esaki for di bo scochi bo no tin dolor di cabes mas, pasobra departamento di rijbewijs ta un dolor di cabes pa polis y pa minister, y pa nos tambe”, segun sr. solognier.

Prensa a haci pregunta si kisas tin di haber cu algun negoshi interno cu ta strobando e procesonan aki.

“Mi no sa, mi no kier durf bisa algo pero mi no ta compronde dicon ta tardando asina hopi pa privatisa un sector cu ta duna bo dolor di cabes so”, segun sr. Solognier. Thomas Ruiz di Vereniging Rijscholen ta bisa cu e no ta wak pa kico ainda KPA mes no a bin dilanti y bisa minister cu nan no kier esaki of no por maneha esaki mas, pa tuma ehempel di Corsou y yuda pa set esaki pa sector priva. “Corda bon e mester bin di ambos banda no ta nos so mester pusha, nan tambe mester wak cu nan no por maneha esaki, cuanto biaha nos mester a bin dilanti boso caba pa duna reclamo y ki progreso nos a wak, nada”, segun sr. Ruiz.

Negoshi interno?

Si haya prueba concreto y hende bini dilanti, sigur cu lo mester entrega keho si di berdad tin algo fout andando tras di cortina. KPA tin su departamento interno cu tambe por haci su investigacion si esaki ta necesario. Atrobe e pregunta a bini dilanti pa un otro miembro di prensa si lo por tin hende ta beneficia di esaki of negoshinan interno cu no kier laga e cos aki bay, na cual sr. Ruiz a contesta: “Probablemente tin negoshi andando, nos por wak den pasado na unda tabata tin colega polis tabata duna rijles, siendo cu e ta examinator, cual no por pasobra naturalmente bo ta slaag,” segun sr. Ruiz

“No lubida, prome cu sr. Alex Pieters a bay di e departamento, si mi no ta hera, tabata tin un investigacion andando, pero te awe nos no a tende nada di esaki, el a bay den e famoso doofpot”, segun sr. Ruiz.

