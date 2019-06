Negociacionnan pa un CAO nobo na ATA ta pega: A pidi intermediacion di Minister Dangui Oduber

Ya for di aña pasa november cu a cuminsa cu e negociacionnan pa un CAO nobo entre ATA y sindicato STA pa empleadonan di ATA. Mirando cu no ta yegando na otro, a dicidi pa pidi intermediacion di e mandatario encarga cu turismo, Sr. Dangui Oduber, bou cual cartera, ATA ta resorta.

Mirando cu e negociacionnan a pega, a pidi intemediacion di mediador di gobierno, cu a trece un contra proposicion cual no a wordo aproba pa niun di dos partido. Enbes di e partidonan yega mas cerca di otro, nan ta mas leu cu nunca. Empleadonan ta sinti cu nan no ta wordo balora como debe ser, nan ta di opinion cu tin un diferencia hopi grandi entre e management y e empleadonan cu ta haci e trabou diario. Tin un discrepancia hopi grandi y nan no ta haya e atencion necesario di parti di gerencia cu no ta wordo reconoci pa un CAO.

E gerencia di ATA a bisa cu e ultimo 8 añanan aki, varios di e empleadonan di ATA, ariba varios nivel, ya caba a conoce un aumento di salario substancial. Y p’esey nan ta bisa cu no tin espacio pa duna mas aumento. Segun e mandatario encarga cu turismo, na momento cu ta den negociacion di CAO ta facil semper corda cu ta bay corta gasto, den gastonan di personal. Empleadonan di ATA ta bisa cu ATA ta bisa cu a haci un benchmark, cu nan ta wordo bon paga. Den opinion di e empleadonan esey no ta e caso. E ta motibo si di preocupacion y ta di lamenta cu no tabata tin e diligencia necesario pa por soluciona e problema entre gerencia di ATA y e sindicato di STA cu ta representa e trahadonan.

For di e sindicato por a compronde cu tin un buffet di abogado cu ta wordo paga pa asisti ATA, y e minister ta haya cu e preocupacion di e sindicato ta na su luga, ya cu e placa pa paga e buffet di abogado aki, pro a wordo uza pa paga e trahadonan. E trahadonan ta di opinion cu tin caminda pa corta gasto, gastonan di biahamento cu pro wordo evita. Ta na su luga pa ATA haci un ehercicio pa por yega na un solucion na e problematica aki. Turismo ta nos unico pilar economico, ta sinti cu e trahadonan ta hopi disgusta di e manera con nan ta wordo trata door di e Management. E proposicion di ATA no ta ni realistico y ni ta un incentivo pa bay bek na mesa pa sigui negocia. Si e compania ta serio, e mester ta responsabel den tur negociacion di CAO, e mester ta uno cu e compania por carga. Esey a keda acorda cu e sindicato y e minister lo intermedia cerca ATA pa e bin cu’n proposicion cu e trahadonan por biba cun’e.

E problema tin mas di 8 luna ta andando sin cu tin un solucion. Y na e momentonan aki, un intermediacion ta mas cu na su luga, pa purba pa trece e partidonan bek na mesa, y negocia un acuerdo di CAO cu ambos partido por biba cun’e tambe.

