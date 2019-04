Negociacion pa un CAO nobo na ATA ta pega

E situacion na ATA pa loke ta e negocacion di e CAO nobo ta mal tranca. Pa es motibo ey, STA a pidi hunto cu ATA a pidi mediador di gobierno pa intermedia den e impasse cu tin actualmente.

Sr. Diego de Cuba, lider di STA ta sigui bisa cu e ta haya ta ridiculo cu e gerencia di ATA ta tira culpa ariba e Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes. Nan ta bisa cu nan a haya carta di Prome Minister, cu lo a bisa nan cu practicamente, no mag di duna aumento, mester hala faha mara. Kisas gerencia di ATA lo a compronde e supuesto carta aki malo. E Prome Minister lo tabtaa kiermen cu den Top Management, mester hala faha mara. Eyden tur e placa ta bay y no den e trahadonan chikito. Trahadonan cu ta den field ta kibra nan lomba pa ATA, nan merece nan un aumento, cu ta lo husto. No locual cu ATA kier duna awo, cu ta 0.

Minister di Turismo, den prensa y esey STA ta wak tambe, y niun hende por gaña STA, ta informa di cuanto turismo ta drenta Aruba. Dus no por bin bisa cu e situacion den turismo ta asina grave cu no por duna e aumento cu nan merece. E locual cu e hendenan a bin cun’e ta un mentira flagrante. Nos Prome Minister ta hende drechi, y e ta duda cu e lo a manda un carta. Of el a wordo mal interpreta pa e gerencia.

Tin hende den ATA ta traha mas na Hulanda cu na Aruba. Y esey STA a vocifera na e Prome Minister tambe. E cos aki no por continua, e cos aki, si tin un hende lag’e traha aki. En berdad, tin oficinanan na hopi parti di mundo, pa yuda den turismo. Pero STA no ta wak e necesidad pa un hende ta biaha 20x pa aña sin mester. No ta papia di e directora di ATA, cu tin su compromisonan den exterior, pa locual ta e turismo di Aruba.

Pero pa loke ta e contrato colectivo, no por bin pretende cu no kier duna e trahadonan ni un por ciento di aumento. Y ta di bisa cu e trahadonan ta hopi rabia, y ta STA tin nan wanta, sino masha dia nan lo a bay den protesta di 2 ora.

Esakinan ta causa indignacion. E CAO aki mester a keda cla, masha dia caba. Locual cu STA a trece dilanti den e concepto nobo, no ta nada for di e mundo aki. Dus ta algo, husto pa e trahadonan di ATA.

Sr. Diego de Cuba a sigui bisa cu lo solicita un reunion cu minister, riba e situacion aki. Pero lo kier pa e ta un reunion tripartite, unda gerencia di ATA ta presente. Pero ATA tin boshi placa pa paga na abogado, paso ki ora cu tin reunion pa negocia un CAO, nan ta yega cu abogado. Pero e abogado aki, segun Sr. de Cuba, ta contento, ya cu mas largo e CAO su negociacion ta dura, mas placa nan ta strika, vooral si ta pafo di oficina.

STA no ta mira niun motibo pakico ta sinta cu abogado na mesa. E hefe financiero di e compania, mester sa miho. No ta prome biaha cu ta negocia. Pero cada biaha mester bin cu abogado. Tal parece cu pa abogado si tin placa, pero pa e trahadonan no tin.

Lo haci un otro apelacion na minister y kier keda cla lo mas pronto posibel. Prome cu fin di April, kier mira un CAO firma. Esey ta e punto di STA y si esey no ta e caso, e ora si lo tin accion na ATA.

Pa loke ta e parti financiero, STA a haci un apelacion ariba nan, pa mustra STA e cifranan, pa mustra cuanto esunann den Top Management ta gana y cuanto e trahadonan ta gana. Pero ATA ta nenga di divulga esaki. Pasobra si tin un bolo pa parti, nan lo come ¾ di dje cu e tiki trahahdonan cu lo come ¼ so. Esey STA ta contra. Y aki ta unda cu Prome mInister a indica cu mester hala faha mara. Y ora cu ta duna 2% di aumento, esun cu ta gana 15 mil, ta bay ariba cu 300 florin. Pero e trahado cu ta gana 3 mil, ta cu 60 florin ta bay ariba.

Mester haci’e cu’n porcentahe, pa asina esun cu salario mas grandi, por haya e parti mas grandi. Y esaki no ta husto, y no por acepta cu gerencia di ATA no kier duna niun clase di aumento pa cu e CAO nobo aki.

E situacion di ATA ta sublime, ta mas entrada nan a haya. Y esaki ta locual cu sindicato STA hunto cu e delegadonan y nan miembronan na ATA, ta lamenta masha hopi mes. Y nan a bisa cu eskai no por keda asina.

STA ta kere cu e momento a yega pa e gobierno actual cuminsa pensa ariba un opruiming ya cu e situacion no por sigui asina. Pasobra enbes di bay dilanti, lo sigui bay atras. Asina Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA a duna di conoce.

