Negligencia di menor tambe ta un forma di abuso

Negligencia di menor ta un forma di abuso cu ta hopi preocupante y cu ta sosode tur dia riba nos isla. Negligencia ta ora mayornan of e cuidado di un of mas menor continuamente ta faya pa provee e necesidadnan basico fisicamente y psicologicamente cu un menor tin mester, cu ta resulta den un descapacidad di e mucha su salud y desaroyo. E efectonan di negligencia di menor por causa sentimentonan di soledad, isolacion y un autoestima hopi abou.

Kico ta negligencia di mucha?

Ora cu no ta duna un mucha cuminda, paña of cuido di salud cu e tin mester

Ora ta cera un mucha den un camber of un “closet” cu e no por sali

Ora cu no ta duna un mucha e proteccion di un cas, ta bandona un mucha of ta saca un mucha for di cas

Ora ta expone un mucha den un situacion peligroso caminda e por experiencia daño emocional of fisico

Ora ta laga un mucha pa un periodo hopi largo su so na cas of un luga desconoci

Ora un adulto ta neglisha of no ta atende cu e necesidadnan emocional of fisico di un mucha, ta papia di negligencia di mucha, cu ta un forma di abuso di mucha.

Con pa señala negligencia di mucha? Si un mayor of cuidado di mucha ta comete actonan di negligencia di mucha, por reconoce esaki di e siguiente señalnan:

E mucha tin necesidad di cuido medico of dental cu no ta wordo atendi

E mucha ta cana rond cu paña sushi, cabey sin laba of ta cana rond sin baña

E mucha ta haci uzo di alcohol of droga

E mucha no tin placa of cuminda den momentonan cu no ta usual por ehempel: placa pa bus of pa come na scol

E mucha ta bisti e mesun pañanan tur ora y semper ta bisti inapropia tur caminda

E mucha ta falta su scol frecuentemente

E mucha tin mester di un “bril” pero nunca e tin esaki

E mucha ta bisa of ta expresa cu e ta su so na cas y cu no tin niun hende pa wak pe na cas

E señalnan aki hopi biaha ta acumula durante un periodo prome cu constata cu tin un caso di negligencia ta tumando luga. Pa es motibo semper mester keda alerto como adulto y no keda keto pa busca ayudo of conseho di nos profesionalnan. Paso cu e accion corecto bo por salba un bida.

E ta tuma un comunidad pa lanta un mucha, pesey Comision Vision Pedagogico ta brinda e guia, sosten y educacion na mayornan y cuidadonan di mucha pa asina asisti den un forma preventivo den e lantamento di mucha y pa asina preveni tambe abuso di mucha. Pa ayudo of conseho tocante salud mental di mucha tuma contaco cu Respaldo na 281-5000. Pa asistencia na cas tocante problema cu salud mental of problema cu adiccion yama Fact-Team na 585-6990. Ora bo ta sospecha abuso di menor tuma contacto cu Bureau Sostenemi na 588-1010 pa conseho y ayudo. Den caso di emergencia yama 100.

Pa haya sa mas tocante abusi di menor bishita nos website www.scparuba.com. “E bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur” – Sociaal Crisis Plan

