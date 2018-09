Nature and Faces creando interes na nivel Internacional

Cada aňa, ArtisA, Art is Aruba, organizador di Aruba Art Fair ta trata na trese innovacion den tur area di Arte pa asina trese e comunidad mas serca di artistanan, mas serca di nan creacionan y a lo largo envolvi comunidad henter cu un solo meta di hasi di Aruba un Isla di Arte y promove cultura mucho mas ainda.

Durante Aruba Art Fair 2017 un total di mas di 40 fotografo di Aruba a participa na e competencia di Nature and Faces, na unda nan a trece dilanti lo major di e carnanan di Aruba y tur loke ta naturalesa. E participantenan a expone nan obranan durante e evento di Aruba Art Fair 2017 y asina pueblo por a scoge e ganadornan.

E obranan di Mario Gonzalves y Harold Kelly a wordo galardona como ganador. Di inmediato e interes grandi di Mr. Manuel Pila, Economic Developer di Sister Cities na Doral Florida a wordo expresa y e trabao di e ganadornan hunto cu finalistanan a forma un Expo cu a luci pa un anja largo na Aruba House.



Mientras cu tur esaki ta pasando, e Team di ArtisA, organisadornan di Aruba Art Fair a establece contactonan cu Ralph Bronson di Aruba House y via e contactonan aki a logra interesa e sisters cities di Alemania, Hulanda, Boston, Colombia , Brazil, Curacao, Bonaire y Florida pa intercambia di ideanan y forma entre nan tur e International Nature and Faces Competition cu lo tuma lugar na 2020.

E anja aki un biaha mas lo tene e competencia di Nature and Faces 2018 na unda e fotografo por introduce su miho take di tur loke ta Naturalesa y e fotografo su mihor potretnan di e cara di Aruba.



E huradonan kende ta: Xclusivo Magazine, Focus Magazine, Island Temptation, Aruba Nights, Express Magazine, Aruba House y Aruba Tourism Authority cu gran experticio lo scoge e mihor shotnan.

Un fotografo por participa den ambos categoria of por scoge pa participa den un cu e ta specialisa den dje. E regristracion ta bay via e website di Aruba Art Fair y asina esunnan cu ta participa y registra, e potretnan ta bay automaticamente serca e curadornan, cu ta e revistanan y personahenan menciona.

Registracion ta sera dia 25 di September 2018.

Durante Aruba Art Fair cu ta tuma lugar e dianan 5,6,7, di October lo tin un Expo especial di tur e ganadornan. Y aki e publico cu ta bishita e Art Fair por vota pa esunnan cu mas nan ta gusta. Asina lo yega na e ganadornan.

Pa 2018, ArtisA a haya un partner strategico mas cu ta VNO y atravez di e contacto aki lo organiza un EXPO special di Nature and Faces na Hulanda na 2019.

Tambe contactonan a keda estableci via Aruba Tourism Authority Colombia, na unda final di October 2018 mes lo tene un Expo di Nature and Faces.

“E tema Nature & Faces” a cultiva su acogida Internacional y ta wordo mira como un di e eventonan cu mas talentonan lo crea y tambe mas spinoff Internacional lo crea pa cu Aruba.

Ralph Romson, iniciador y propetario di Aruba House na Doral Florida, sister Cities of Aruba ta sumamente comovi cu e por a ilustra parti di Aruba su arte fotografico den e Economic Center at City Hall, Doral Florida y ta anhela e continuacion di lasonan Internacional pa cu e participacion aki.

Un Danki sigur ta bay na tur esunnnan cu ya a inscibi. Y pa esunnan cu kier participa bishita www.arubaartfair.com

FIN

