Apertura di biblioteca su Festival di Buki pa Mucha 2022 ta diabierna 4 di november na Cas di Cultura, di 5or pa 7or. Y e show ta cuminsa 6or. E tema pa e aña aki ta ‘Biba Natura-Lesa’. 12 autor y ilustrador ta presenta durante e siman di 7 pa 11 di November na diferente scol y tambe na biblioteca na Playa y San Nicolas. Mas cu 60 scol ta participa na e festival.

Sr. Gino Vrolijk, docente y autor di buki pa mucha ta bay duna tur cu e tin pa e festival aki.

E bukinan cu Gino a skirbi ta ‘Sumpi e wanglo sabi!’, ‘Na caminda pa e fiesta grandi’ y ‘Amigonan tur caminda!’ (co-autor). Muchanan por lesa y/of fia esakinan na biblioteca!

Den cuadro di e tema di e aña aki Gino ta conecta su mes cu Naturalesa bisando:

“Naturalesa ta e origin di tur cos. E ta e fuente di bida y inspiracion. Nos por mira, scucha, hole, smaak y sinti tur locual Naturalesa ta ofrece nos. Tur esaki ta haci nos curioso pa siña, haya sa mas di y cuida nos Naturalesa.

Y den un of otro forma nos tur ta disfruta di Naturalesa, sea nos ta cana den mondi, landa den lama, mira e streanan den e cielo di anochi, biba of traha den cunucu, of haci uzo den cualkier otro forma positivo di Naturalesa, e punto ta cu: Nos tur ta forma parti di Naturalesa. Biba Natura-lesa!”

Georgino ‘Gino’ Vrolijk a nace dia 4 di october na aña 1973. El a lanta den y alrededor di e bario di Essoville San Nicolas. E scolnan cu Gino a atende ta Graf von Zinzendorf Kleuterschool, Prinses Irene School, John Wesley College y Colegio Arubano San Nicolaas y Oranjestad.

Gino a inicia su carera profesional na 1999 como maestro di klas 1 (Specialisacion 4-8) na Colegio Hilario Angela Basisschool. Na 2004 el traha como desaroyado di curiculo na Departamento di Enseñansa Aruba. Desde 2008 pa 2019 el a fungi como director di Fontein Kleuterschool y desde 2019 pa presente e ta Docente di practica na Instituto Pedagogico Arubano (IPA).