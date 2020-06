Naturalesa como fundeshi pa nos desaroyo

Durante e programacion Forum Aruba, director di Directie Natuur en Milieu (DNM), Sr. Gisbert Boekhoudt, a forma parti como panelista conhuntamente cu Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, Sra. Drs. Marisol Lopez-Tromp y tambe e directornan di DIP y DOW pa loke ta trata e temanan general di Medio Ambiente-ROPV-Infrastructura-Construccion. E idea tawata pa trece informacion dilanti na un manera transparente con e ministerio ta evalua e periodo pre-pandemia, durante e pandemia y kico ta premira pa e periodo post-pandemia, kedando resiliente pa desaroyo sostenibel. DNM a trece dilanti cu naturalesa ta e fundeshi pa desaroyo. Tambe net e aña aki e tema pa Dia Internacional di Medio Ambiente cu ta tuma luga riba 5 di juli, ta tempo pa naturalesa. E pausa cu COVID-19 a forsa nos di tuma, ta net locual cu naturalesa y humanidad tawata tin mester prome cu nos sigui nos rumbo.

E aire cu ta haci’e posibel pa nos hala rosea, e awa cu nos ta bebe, e cuminda cu nos ta come tur dia ta bini di naturalesa. E aire limpi ta bini di nos matanan, no di hende. Ta nos como ser humano ta uza of abusa di e servicionan cu e ecosistema ta brinda.

DNM ta puntra pa refleha riba tur e servicionan adicional cu naturalesa ta duna, loke nos ta yama e serviconan secundario di e ecosistema. No ta solamente e tresnan ya menciona. Por pensa riba e ciclo di nutriente, produccion di sector primario, formacion di suelo, habitat y polinisacion. E servicionan aki ta haci’e posibel pa e ecosistema keda brinda su servicionan manera cuminda, awa y calidad di aire.

Tambe e productonan di ecosistema ta inclui cosecha, materia prima manera palo, producto organico, e recursonan pa medicina y energía, pa menciona algun. Pero e ecosistema tambe ta duna e servicionan regulatorio. Algun ehempel ta captura di carbón, regulacion di clima, regulacion di populacion, decomposicion di desperdicio, purificacion di awa y aire, control di malesa y proteccion di costanan, regulacion y prevencion di inundacionnan. Ademas, e ecosistema ta brinda servicio cultural cu ta inspira creatividad cu ta e cuentanan den buki, pelicula, pintura y simbolo nacional di e paisnan, cultura historico y spiritual.

Ecosistema ta brinda experiencia recreacional, manera deporte den aire liber, ecoturismo y espacio pa meditacion. Ademas, e ta brinda e servicionan pa ciencia y educacion. Hasta tratamento di terapia ta posibel como tratamento di beyesa y terapia asisti pa animalnan.

Si nos a sigui den e rumbo pre-pandemia, naturalesa no lo por a sigui brinda nos e servicionan aki menciona. Ta netamente como cu humanidad no a desaroya na un manera cu ta sostenibel pa naturlalesa, nos a haya nos mes den e situacion unda naturalesa a sali for di balans. Nos a haya nos cu un malesa cu nos no por combati y no ta mira cu por combati esaki tampoco. Humanidad tawata biba di un manera acelera caminda cu a rosa hopi, a destrosa, a mata fauna, tin bestia cu a bay den extincion y a saca otronan for di nan habitat y nan a drenta den area habita. Den e buskeda di sobrevivencia pa haya un desaroyo sostenibel, caminda kier a haya un balance, e asina yama “sweet spot” (e punto optimal) unda e tres factornan naturalesa/medio ambiente, economia y sociedad ta topa otro. Pero awo e realidad ta cu nos mester move pa un sostenibilidad mas fuerte caminda ta existi e igualdad mutuo entre e tres factornan. E grafico ta refleha locual nos ta splica di e tres factornan. Nan ta interdependiente y conecta en bes di uno cu ta busca e ‘sweet spot’ unda e ta haya su mes den un ambiente cu ta sostenibel. Pa esaki tuma lugar tur sector mester traha hunto cu otro, esaki ta implica ta 100% coherente riba locual ta deseabel y cu implementacion conhunto.

E relato aki ta e base pa e siguientenan pa asina por compronde e rumbo cu Aruba ta bayendo despues di e periodo di pandemia COVID-19 ora ta trata di e desaroyo sostenibel teniendo naturalesa como fundeshi. Dia Internacional di Medio Ambiente, aki 5 di juni binidero, ta uno diferente rond mundo caminda ta bin cu e suplica pa sali padilanti mihor y fuerte cu naturalesa como fundeshi. Manera na comienso naturalesa t’ey pa nos, awo nos mester t’ey p’e tambe. Anticipando Dia Internacional di Medio Ambiente, DNM ta haci un yamada pa un y tur uni na mes na y sigui e informacion cu nos ta trece dilanti den e medionan di comunicacion. Asina nos tur ta bira mas consciente di e gran importancia di nos naturalesa, cu ta e fundeshi di nos desaroyo

