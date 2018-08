Nathalie R. Croes ta e feliz ganadora di e campaña di New India Assurance

Señora Nathalie R. Croes ta e feliz ganadora di e KIA Rio nobo nobo di e campaña di New India Assurance, como un di e clientenan di New India Assurance cu a participa den e campaña parti di e celebracion di 55 aña di New India Assurance na Aruba.

E seguro di señora Croes tabata antes riba nomber di su mama, pero a cambia esaki na su nomber ya cu su mayornan tin un auto so. Ora cu New India Assurance a introduci nan campaña, y como cu señora Croes ta un persona cu ta gusta like, comment y share, e no a perde pa gana y a participa mesora. Su participacion a haya hopi atencion den su circulo familiar y por nota esaki na tur e like y comments cu nan a laga riba su comment original.

Hasta riba vakantie señora Croes tabata like, share y comment. El a bin bek algun dia prome cu e fin di e campaña y e tabata pendiente pa e dia yega caminda lo anuncia e ganador of ganadora di e campaña.

Durante cu e tabata den auto diahuebs ultimo, señora Croes a scucha su nomber como e ganadora di e campana di New India Assurance. Esaki a trece hopi emocion pa su persona, ya cu na e momento ey e tabata coriendo auto y e mester a para e auto cant’i caminda pa asina e calma su mes y contene e alegria cu tabata inmenso.

Loke a hala atencion mas tabata su comentario, unda cu su prome comment tabata ta cu e mester un auto nobo pa e por hiba su yiunan training. Su yiu muhe ta contesta riba esaki cu e kier pa su mama gana e auto pa ora cu e haci 18 aña e tin un auto nobo pa core aden.

Por ultimo, señora Croes ta gradici New India Assurance pa e auto nobo. Esaki e tabata tin den su planesnan pa den futuro sercano. E plan el a pone riba hold y a dicidi di bay pasa vakantie cu su yiunan. Pa señora Croes esaki no tabata un decision fasil. Na final, ta destino a trece e auto tan anhela. Señora Croes ta gradicido cu destino a trece e auto cu tanto e tabata tin mester p’e y pa su yiunan. Pa esey e ta hopi, hopi contento.

