NASA vigilando un meteoriet cu lo por destrui un pais completo

Probablemente lo bo a lesa hopi biaha den noticianan tocante supuesto meteorietnan cu lo destrui nos planeta.

Pero a resulta di ta un mentira.

Pero no kere: e noticia aki ta berdad.

Y e ta hopi preocupante.

“Esaki no ta Hollywood, esaki no tin di haber cu’n pelicula”, Jim Bridenstine, responsabel di e National Aeronautics and Space Administration (NASA).

“Esaki en todo caso tin di haber cu protege e unico planeta cu nos sa cu por acoge vida”., el a agrega. Nos planeta.

Según NASA, e meteoritonan, capas di destrui un estado Norteamericano por completo, ta un menasa real. Director di NASA a pone como ehempel e piedra gigante cu a cay na Rusia na 2013, cu “30 biaha mas energia cu e bom atomico di Hiroshima”, y cu a herida 1500 persona.

Apenas 16 ora despues di e explosion, NASA a detecta un piedra mas grandi ainda den cercania di nos planeta cu finalmente no a impacta contra di nos planeta.

“Ohala mi por a bisa boso cu e casonan aki ta excepcional, pero nan no ta”, Bridenstine a agrega, “e eventonan aki no ta straño, nan sa pasa y ta depende di nos pa identifica, detecta y haci un follow up di tur e obhetonan cerca di Mundo cu por forma un menasa pa nos planeta.

Cada cuanto tempo esaki por pasa? Segun NASA, ta calcula cu ta cada 60 aña, pero segun Bridenstine, den e ultimo siglo so, a cay tres meteoriet destructivo.Cas

Cas Blanco a publica aña pasa un plan di accion pa NASA por mantene un 90% bou di vigilancia e obhetonan cerca di Mundo cu ta midi mas di 460 pia di diameter.

“Nos tin solamente un tercera parti di e caminda recori”, Bridenstine a reconoce. El a pidi agencianan espacial di otro paisnan pa yudansa.

“Nan ta lo suficientemente grandi como pa destrui full un estado di Merca”, el a adverti, of “un pais Europeo completo”.

Pa algun dia caba NASA ta haciendo un simulacro di su Defensa Planetario pa stop e asteroidnan aki.

