NASA ta retira astronauta Afroamericano di cumpli mision internacional

CAPE CANAVERAL, Merca- NASA a dicidi di reemplaza e astronauta Jeannette Epps den un mision di duracion largo. E biahe aki lo a haci Epps den e prome muhe Afroamericano den forma den un expedicion di 143 dia den e International Space Station.

Sin duna motibo di e reemplaso di e astronaut aki cu tin un grado di dokter den Ingenieria Aeroespacial, e agencia a sconde tras di su derecho di no duna informacion tocante e decision cu nan ta tuma relaciona cu nan astronautanan.

“Na ora di eligi cual ta e astronautnan cu lo participa den misionnan tin hopi factor cu lo mester tene cuenta cun’e. Sin embargo, e decisionnan ta un asunto personal cu NASA no ta duna informacion ariba esaki”, el a sigura den un comunicado. Loke si nan a precisa ta ken lo ta e astronaut cu lo reemplaza Epps: e astronaut Serena Aunon-Chancellor, miembro di e organizacion desde 2006.

Un historia destaca

Den su 60 aña di historia, NASA tabata tin entre su filanan un total di 16 astronaut Afroamericano, pero niun no tabata tin e oportunidad cu nan a kita for di Epps, kende su curiculo ta desvela un servicio di shete aña pa CIA, unda el a sirbi di analista di inteligencia y a participa den misionnan na Irak,

Tabata na 2009 ora cu el a incorpora su mes den e organisacion espacial y a subi te den su prome filanan: un hecho cu a facilit’e e poder di wordo eligi pa e mision cu awe e lo no desempeña mas, cu lo mester tabata e estancia orbital mas largo pa un astronauta Afroamericano.

A pesar di e decision aki, e agencia a precisa cu Epps lo wordo reintegra den e oficina di astronautanan den e Johnson Space Center na Houston (Texas) y “lo conta ariba dje pa futuro misionnan espacial”.

