Internacional: Nancy Pelosi kende ta e US house speaker, un posicion comparablel na nos presidente di parlamento. Pelosi su bishita na Taipei ta e prome biaha cu un house speaker ta bishita Taiwan despues di 25 aña esaki ta bini na un punto hopi baho pa loke ta relacion entre China y Merca.

Den un comunicado Pelosi a declara cu e bishita di su persona y e resto di e delegacion cu ta compañando su persona ta pa honra e compromiso di Merca pa sostene Taiwan su democracia vibrante, nos discussion cu e lider nan di Taiwan ta lo focus pa un bes mas afirma nos sosten na nos partner nan y riba promove nos interes nan comun inlcuyendo e avanse di region Indo-Pacifico liber y habri Merca su solidaridad cu e 23 miyon ciudadanonan di Taiwan ta mas importante cu nunca awe cu e mundo ta enfrenta un escogencia entre democracia y autocracia.

China a responde na e bishita di Pelosi door di anuncia ehercicio militar cu retorica guerero advirtiendo cu e bishita di Pelosi tin un impacto severo riba fundeshi politico di relacion Chines-Mericano y ta viola e soberania y integridad territorial Chines e ta mina e pas y stabilidad a traves di Taiwan gravemente y ta manda un señal seriamente incorecto pa e fuersa separatista pa independencia di Taiwan e minister Chines di asunto nan di exterior a declara den un comunicado y cu China ta contra sin laga afo condena firmemente esaki.

Militar Chines a duna di conose nan ta riba alerta halto y cu nan lo lansa un serie di operacion military pa counteract e situacion.

Ministererio di defensa nacional di Taiwan a anuncia cu diamars 21 avion military di China a drenta e teritorio identifica pa defensa aereo y como contesta pa cu esaki military di Taiwan ta dmanda advertencia door di radio y ta activa nan sistema misil di defensa aereo pa monitoria e tipo di actividad nan aki.

China su rabia a keda subraya ora cu minister interino di asunto nan di exterior a yama e embahador di Merca diamars den ora nan laat na China y a acusa Pelosi di ta deliberadamente provoca y hunga cu candela contra di e deseo di e pueblo Chines continuando bisando cu Pelosi su bishita ta extremadamente indignante y cu e consecuencia nan lo ta hopi serio ken cu purba di manipula e problema di Taiwan pa obtene ganancia politico lo keda claba na e pilar di berguensa den historia.

Di parti di e administracion di Biden a keda declara cu Merca lo sigui China su accion di cerca despues cu Pelosi bandona Taiwan no tin ningun motibo pa e bishita aki convirti den un evento pa un crisis of un conflicto of un pretexto cu China por purba bin cu ne pa un sorto di accion military di nan parti coordinador di comunicacion strategico pa e consul di siguridad nacional John Kirby a bisa diamars, mas cu claro nos ta preocupa pa esey, cual ta un parti di e bishita di Pelosi ta pa un bes mas afirma Merca su compromiso bou di e acto di defensa propio di Taiwan cu Taiwan Kirby a añadi un bes mas no tin ningun rason pa esaki explota deen un conflict pero nos lo mira con cos nan ta bira.