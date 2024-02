Famia di nuebe residente di estado Falcon, cu a disparce dia 9 di december, na momento cu nan tabata abordo di un boto, purbando pa drenta Aruba ilegalmente, ta sigui busca informacion riba e paradero di nan sernan keri, despues di a localisa e boto “La Rogui” cu un curpa den dje, n’e isla di San Andres, Colombia, segun un publicacion di Cronicas del Caribe.

Aunke nan a bay Fiscalia XIII na Estado Falcon, cu ta tratando e caso di e desaparecidonan, nan no a haya un contesta satisfactorio. Te hasta nan a pidi un carta pa nan manda Colombia y asina articula e dos investigacionnan, pero esaki no a bira posibel.



Elisa Vargas, mama di Juan Jose Hurtado, un di e hombernan desapareci, a splica cu Fiscalia XIII a informa nan cu nan tabatin contacto directo cu e investigadonan di Colombia cu ta atende cu e caso. Sinembargo, ora a papia cu autoridad Colombiano, nan a realisa cu e proceso ta para pasobra Venezuela no a haci ningun esfuerso pa comunica cu e responsabelnan di e pais bisiña pa mira si tin desaroyo den e investigacionnan.

“Colombia a haci test di DNA cu nos y nos no a paga nada. Ya nan a investiga kico tabata toca na nan, pero parce cu e gobierno di Venezuela no tin ningun interes den resolve e caso. Un luna a pasa cu nos a bay pidi pa nan manda e carta y ainda nan no a haci nada. Nos ta sinti nos engaña pasobra nos ta bay Ministerio Publico y nan ta bisa nos cu si nan tin comunicacion cu Colombia y ora nos yama Colombia, nan ta bisa nos cu nan ta warda pa Venezuela,” el a denuncia.



DesesperaFamia di e migrantenan Falconiano a tuma contacto cu Richard Martínez, representante legal di e mision archipielago di San Andrés, kende a splica nan cu Ministerio Publico na Colombia ya a haci su trabou, e inspeccion di e cadaver y tur investigacion cu mester wordo haci segun e leynan Colombiano. Tambe nan a manda varios comunicacion na Venezuela, pero te awo no a haya contesta.

“No tabatin manera di verifica e informacion aki of, diripiente, no a realmente tin un comprension di loke ta wordo investiga na Venezuela y na Colombia p’asina por informa comunidad, y por duna e resultadonan di e testnan di DNA pa confirma si e persona cu a aparece den e boto ta coresponde na un di e desaparecidonan. Ta Falta e parti cu nos no por a logra, ya nos tin tur informacion riba e isla, pero ta entrega solamente n’e famianan directo of n’e mesun Ministerio Publico di Venezuela”, Martínez a splica den un audio cu el a manda via WhatsApp n’e famianan.

Mama di Juan Hurtado ta pidi autoridad di Venezuela pa pura e proceso y pa por verifica e identidad di e persona cu nan a haya den e boto. “Esaki ta mustra e falta di interes di parti di Venezuela, Ministerio Publico no a manda nada pa sa na ken e curpa localisa ta pertenece, no ta posibel cu e gobierno di Colombia tin mas interes pa resolve e caso. Esakinan ta nos yiunan, nan ta Venezolano y nos mester sa kico a pasa cu nan. Nos ta desespera caba”.