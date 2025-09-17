Diasabra ultimo a tuma luga e ultimo campeonato nacional organisa pa Brazil Taekwondo

Stichting den Centro di Bario Brazil.

Un campeonato cu peleanan di nivel internacional entre e atletanan cu a bringa contra di otro

for di e prome campeonato cu Brazil Taekwondo Stichting a organisa pa e aña aki te cu e ultimo campeonato prome cu Best of the Best 2025.

For di e prome pelea te cu e ultimo pelea, Master Eric Barry hunto cu e comision a selecta nan miho bringadonan di Ultimate Taekwondo Cup 2025. Awo Brazil Taekwondo Stichting ta rumbo pa e di 30 Aniversario di Best of the Best cu un celebracion special.

Brazil Taekwondo Stichting ta felicita tur e participantenan cu a participa den Ultimate Taekwondo Cup y e miho bringadonan.

Danki na tur miembro y coachnan di Brazil Taekwondo Stichting pa nan aporte na e campeonato.