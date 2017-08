Nagasaki: Historia di un explosion nuclear den sombra di esun di Hiroshima

NAGASAKI, Hapon- E nubianan a habri poco prome cu 11 or y 02 di mainta di dia 9 di Augustus di 1945. Esey a permiti e bombardero di fiha visualmente e blanco.

E detonicion a tuma luga na 500 m riba un cancha di tennis, na mita caminda entre un arsenal y un fabrica di hero.

Cerca di 74 mil persona, den su mayoria civil, a muri como resultado di e acto. Tabata e di dos atake nuclear den historia. E prome tabata un bom di plutonio. Tabata Nagasaki.

Un explosion cu a agrega un herida nobo y doloroso na e consciencia di humanidad.

Pero 70 aña despues, e evento hopi biaha ta wordo mira como un prolongacion di otro evento teribel cu a tuma luga tres dia prome.

Dia 6 di Augustus, Merca a lansa su prome atake nuclear di historia, contra otro ciudad Hapones: Hiroshima.

Y for di e tempo ey loke “Fat Man”, manera e bom ariba Nagasaki a wordo bautisa”, a haci, tabata un poco den e sombra di loke su ruman a haci ariba Hiroshima: “Little Boy”. Un sombra cu tin forma di un paddestoel nuclear.

Un prueba di cu hopi hende a lubida, ta cu “Enola Gay” tabata e nomber di e avion cu a laga e bom cay ariba Hiroshima. Pero poco a yega di tende di e avion cu a laga su carga mortal cay ariba Nagasaki.

Nan tabata yam’e “Bockscar”.

Un artefacto nuclear, di su parti, tabata midi menos di 3 mt y mei di largo, tabata pisa 4 mil 50 kilogram (casi 9 mil liber) y un poder ekivalente na 22 kiloton di TNT, mas poderoso cu esun di Hiroshima.

Pero e apodo “Fat Man” (Homber Gordo) tabata tambe un referencia na Winston Churchill, kende e tempo ey tabata e prome Minister Ingles.

Mundo apenasa a cuminsa purba na compronde lo di Hiroshima, ora cu el a haya sa cu e di dos artefacto nuclear a wordo lansa ariba otro ciudad Hapones.

E bom a destrui aproximadamente 30% di e ciudad, sede di e compania Mitsubishi y un di e principal wafnan di e pais. Mientras cu avionnan Mericano tabata laga mas di tres miyon di pamfleta cay, advirtiendo e Haponesnan di cu e bomnan atomico lo wordo emplea un y mas biaha, al menos cu stop di combati.

Cinco dia despues Hapon a rindi incodicionalmente.

Pa hopi hende, incluyendo algun cu ta hustifica e lansamento di e bom ariba Hiroshima, como un forma di forsa e fin di e guerra, ta dificil pa compronde dicon Merca no a warda poco mas prome di a manda un di dos artefacto nuclear.

“E no tabata un strategia militar, sino simplemente un experimento”, segun un sobreviviente, Teruo Ideguchi, a bisa na 2005.