Dialuna 17 di juli 2023, Nadien a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo di Bachelor of Arts. E titulo di Nadien su tesis ta “Leadership Frame of Aruba’s Prime Minister During the COVID-19 Pandemic 2020-2021” Nadien a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tabata consisti di sra. Birgit Kreykenbohm, sra. Nadia Dresscher Lambertus, y sra. Marushka Tromp di UNESCO. Ademas tabata presente Decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr. Mieke de Droog, famia di Nadien, invitadonan y otro docentenan di Universidad di Aruba.

E estudio cu Nadien a haci ta enfoca riba e liderazgo di Prome Minister sra. Evelyn Wever – Croes durante e pandemia di COVID-19. Den cuadro di esaki, Nadien a explora e experiencianan y percepcionnan di miembronan di organisacionnan gubernamental y no-gubernamental, y tambe personal di oficina di Prome Minister.

Pa analisa e informacion, Nadien a haci uzo di un framework yama: “The Four Frame Model by Bolman & Deal”, cual ta dividi e concepto di liderazgo den 4 diferente categoria esta: (1) Structural Frame, (2) Human Resources Frame, (3) Symbolic Frame (4) Political Frame.

For di e investigacion cu Nadien a haci, por a conclui cu Prome Minister a desplega un estilo di liderazgo varia “Multi-Frame”. Pues Prome Minister tabatin un acercamento diferente pa atende diferente aspecto durante e pandemia. Esaki por cierto ta loke e desaroyadornan di e framework tambe ta recomenda. Ademas, e estudio a mustra cu e liderazgo di Prome Minister tabata tin un impacto positivo riba e tareanan diario di e organisacionnan durante crisis.

A base di e resultadonan di e investigacion, Nadien a propone diferente recomendacion pa organisacionan por ta mihor prepara den caso di crisis “crisis management policies”, entre otro: Pa percura pa tin un structura di trabou cla difini cu tur empleado sa nan tarea y proceso di comunicacion, esaki ta promove eficiencia, union y planificacion di trabou. E siguiente recomendacion ta pa practica empatia. E estudionan a mustra cu e lidernan cu ta accesibel y habri pa feedback ta mas aprecia durante crisis. Un otro recomendacion ta pa tin un vision fuerte cu ta conecta cu e maneho durante crisis, sin perde bista di futuro pasobra esaki ta yuda pa e team keda enfoca riba e meta comun.

Un palabra di gratitud ta bay na: coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Nadien como studiante. Tambe ta gradici tur esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.