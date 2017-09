Nada no por stroba MEP di core su parada di victoria

Relaciona cu e sentencia sorpresivo cu a cay encuanto e permiso pa parada di auto di dia 17 di September 2017, partido MEP y Fundacion Ir. Cesar Terzano a keda desapunta con den forma inhusto y dictatorial e permiso a ser nenga na nos partido, siendo cu e peticion pa haya e permiso aki a ser entrega ya for di 4 di Januari 2017, mientras cu e partido rival AVP supuestamente a entrega nan peticion riba 7 di Mei ultimo (?).

Ningun maneho solido

Remarcabel ta cu cada biaha a ser bisa cu ta partido AVP ta haya e permiso aki basa riba un supuesto maneho implementa desde 2013 door di Cuerpo Policial, pero te ainda nos di MEP no a mira ningun maneho describi den ningun documento oficial di Gobierno. Mas ainda, con por tin un maneho solido skirbi preto riba blanco y toch ta yega na un fase cu Cuerpo Policial mes a dicidi cu lo bay tira lot y pa asina via loting tur partido politico haya e oportunidad y derecho pa core e parada?

Orden y siguridad

E caso a ser trata den Corte dia 14 di September 2017 y sentencia a cay cu ta partido AVP lo bay core e parada riba 17 di September 2017, pa motibo cu e orden y siguridad ta un di e argumentonan cu ta wordo uza pa nenga un peticion di un partido. Sinembargo ta condenabel e hecho con pagina 2 di un carta di Comisario di Polis di dia 6 di September dirigi na Prome Minister Mike Eman, caminda Comisario ta declara cu Cuerpo Policial por handle tur dos parada riba e mesun dia y alavez garantisando orden y siguridad, deliberadamente e parti di carta a ser scondi y no a wordo inclui den tur e documentonan entrega na Corte. Aki nos por mira con te hasta den Corte, e gobierno di Mike Eman ta manipula y ta keda mustra su djentenan di dictadura!

Parada di despedida

Asina pues nos por mira con un biaha mas pais Aruba a cera conoci cu un di e tantisimo actonan dictatorial di un gobierno cu kier competi cu tur e otro regimennan den nos region, caminda no tin orden, respet, regla y ley mas cu mester ta vigente den cada pais cu ta respeta democracia y oportunidad pa un y tur. Danki na Mike y AVP nos pais desde algun aña caba a ser converti den un republica di banana!

Finalmente partido MEP ta respeta e sentencia di hues den e caso aki, pero ta condena e manipulacion y intriga cu a ser practica pa Prome Minister Mike Eman pa haya su gusto di cu ta su partido so mag di core parada riba dia 17 di September 2017. Pueblo mes por mustra su repudio contra e manipulacion di Mike Eman door di no duna atencion na e parada di despedida aki. En todo caso, partido MEP ya ta den tramite pa organisa su parada di Victoria riba 24 di September y cual parada definitivamente lo simbolisa e final di e era di dictadura, opresion y persecucion politico den e pais aki.