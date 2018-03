Nacionnan Uni ta ricibi delegacion Venezolano

NEW YORK CITY, Merca- ONU lo reuni awe cu’n delegacion Venezolano forma pa e presidente di e Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Delcy Rodrigquez, e minister di Comunicacion, Jorge Rodriquez y e candidato opositor Henri Falcon.

E grupo lo wordo ricibi pa e responsabel di Asuntonan Politico di Nacionnan Uni, e Mericano Jeffrey Feltman, segun e organisacion a bisa awe.

Dialuna, e partido opositor Avanzado Progresista (AP) a anuncia cu Falcon lo biaha pa New York pa reuni cu e secretario di ONU, Antonio Guterres y discuti riba un posibel mision electoral di e organisacion pa e eleccionnan di dia 20 di Mei.

Pero Falcon lo no reuni cu Guteres, sino cu Feltman y e lo ta compaña pa e presidente di ANC y e titular di Comunicación.

E peticion pa manda un mision di observacion di parti di ONU, ta un di e puntonan firma recientemente pa tres di e cinco candidatonan na e eleccionnan presidencial, entre nan Falcon y e hefe di estado Nicolas Maduro, den e asina yama ‘Acuerdo di garantisa electoral’.

Maduro a insisti na mas di un ocasion na Guterres pa, conforme e mision aki di observacion electoral, pero e oficina di e Portugues a laga sa claramente cu e asunto no ta den su man.

E Asamblea General di Nacionnan Uni, mientras tanto, a confirma diabierna cu su presidente, , Miroslav Lajcak, a ricibi un solicitud “verbal” di Venezuela relaciona cu e observacion electoral.

