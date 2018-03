Nacionnan Uni ta declara migrantenan Venezolano como “refugiadonan”

GENEVE, Suiza- E Alto Comisionado di Nacionnan Uni pa Refugiadonan (ACNUR) oficialmente a declara migrantenan Venezolano como “refugiado” pa tur pais di e region y di mundo.

E medida ta pidi paisnan pa otorga Venezolanonan un status legal sin importa e tempo di entrada na e pais, como tambe e ta sugeri pa crea mecanismonan cu lo permiti trata casonan di asilo lo mas lihe posibel.

E refugiadoann Venezolano no por wordo deporta, ya cu e condicionnan na Venezuela no ta permiti un posibel regreso y debi na un fluho significativo di ciudadanonan cu ta sigui sali huyendo di e crisis. ACNUR ta haci un apelacion na paisnan pa garantisa cu e personanan cu ta beneficia di e mecanismonan aki pa dunanan un documento oficial reconoci pa tur e autoridadnan gubernamental”, segun e documenta ta bisa.

ACNUR ta pidi e nacionnan solidarisa na mes cu e proteccion internacional pa cu e Venezolanonan, ya cu esaki no ta un medida politico, sino humanitario, cual ta respalda den e Declaracion di Cartagena, segun e acuerdo den cual Venezuela tambe ta inscribi.

E carta ta bisa: “Door di e gran variedad di informacion disponibel riba e situacion di Venezuela, ACNUR ta considera cu e circunstancianan general cu ta conduci na e salida di ciudadanonan Venezolano por ta contempla den e Declaracion di Cartagena”.

E organismo internacional pa refugiadoann di ONU ta afirma tambe cu e ta disponibel pa traha den conhunto cu e paisnan cu rekeri esaki y ta haci un yamada pa seriamente combati racismo, discriminacion y xenofobia pa cu migrantenan di Venezuela, despues di a wak un ola di agresion contra di Venezolanonan den varios pais.

Ta di destaca cu e termino refugiado ta defini cu exactitud den e Ley Organico di Refugiado y Asiliadonan , di e Republica Bolivariana de Venezuela y cu ta presenta como un realidad cu e Venezolano ta sufri di dje.

“Estado Venezolano lo considera como refugiado tur persona na cual e autoridadnan competente reconoce tal condicion, mirando cu e persona a drenta e teritorio nacional debi na temornan concreto di wordo persigui pa motibonan di rasa, sexo, religion, nacionalidad, pertenencia na un grupo social of di opinion publico, y cu ta pafo di su pais natal y cu no por ricibi proteccion di su pais. Of cu , pa falta di nacionalidad, no por of no kier regresa su pais “, segun e Capitulo I, di e Condicion di Refugiado.

Fuente: http://www.venezuelaaldia.com

