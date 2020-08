Nacionalidad Hulandes ta necesario pa bin na remarca pa bijstand

Departamento di Asunto Social kier pone enfasis cu e proceso di bijstand ta traha a base di ley y tur calculacion ta regla den ley. Tur persona cu haci un peticion pa bijstand y cu por en berdad haya e ayudo temporal di bijstand ta hay’e a base di su situacion y con su situacion ta pas den e cuadro di ley di bijstand.

Ley di bijstand

Bijstand ta basa riba e Constitucion di Aruba (Staatsregeling van Aruba) AB 1987 no. GT 1, articulo V.24, e Ordenansa Nacional (Landsverordering Maatschappelijke Zorg) AB 1989 no. GT 27 y e Decreto Nacional (Landsbesluit Bijstandsverlening) AB 1988 no. 88. Cada decision sea pa duna, kita, subi of baha bijstand, ta stipula den un maneho cu e trahado publico mester mantene su mes na dje.

Nacionalidad Hulandes

Pa por bin na remarca pa un bijstand, e persona lo mester ta naci na Aruba, nacionalidad Hulandes y inscribi na Censo. Si e persona no ta naci na Aruba y tin nacionalidad Hulandes, e lo mester tin minimo e ultimo tres (3) aña consecutivo biba na Aruba y naturalmente inscribi na Censo.

Naturalisacion

Un persona naci na Aruba cu nacionalidad stranhero cu tin un peticion introduci pa bira Hulandes (naturalisacion), tambe lo por cuminsa ricibi ayudo di bijstand mientras cu su peticion ta den tramite, semper y cuando cu tin un bon bista cu su peticion lo wordo acepta. E persona mester trece comprobante di pago haci via Gabinete di Gobernador.

Pa mas informacion of cualkier pregunta tocante bijstand por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social su seccion di bijstand na telefon 528-1110 of ‘like’ nos pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” y keda bon informa tocante nos diferente servicionan. Alabes por bishita nos website “www.das.aw” y lesa tocante tur nos otro servicionan cu ta wordo brinda na e comunidad di Aruba.

