Nacho ta causa polemica pa ta sinta ariba un turtuga gigante

MIAMI/CARACAS- E cantante Venezolano Nacho a lanta polemica riba rednan social pa un video gepost casi un luna unda cu por wak’e sinta ariba un turtuga.

E debate a surgi despues di cu’n tweeter a denuncia e accion aki bisando cu ta trata di un “maltrato animal” y ta insinua cu ta trata di un turtuga gigante di Parke Nacional Galapagos, situa na Ecuador.

Relaciona cu e polemica aki, e directiva di e Parke a emiti un comunicado unda cu e ta afirma cu “e vegetacion di e luga, como tambe e piedranan cu cual e muraya a wordo construi, no ta coresponde cu Galapagos. Nos no conoce e luga unda e potret aki a wordo tuma”.

Door di e atakenan aki, e cantante Venezolano no a duda den post algun video unda cu e ta afirma cu “mi ta wordo husga pa subi menos di 10 seconde riba e casca di e turtuga. Mi ta compronde cu e tabata un fout, ken cu ta por haci un fout, pero seguramente e hecho di cu mi a subi’e no ta motibo pa cual nan ta den peliger di extincion”.

E artista a destaca cu “aunke cu si mi tabata kier, mi mes a kita e permiso di contesta e mensahenan di odio di parti di esunnan cu ta bezig ta spaar pa un cartera of un jacket traha di cuero di algun tiger den peliger di extincion”.

Nacho, evidentemente rabia a resalta cu “si boso ta buscando un persona perfecto, ami no ta esun cu boso tin cu sigui”.

