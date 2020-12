Na Zuid di Madagascar no tin cuminda pa cria muchanan

“Ta e hamber a mata mi yiu”, un mama a bisa na aldea di zuid di Madagascar. Lasinatry di 31 aña di edad a perde su yiu di 3 aña na juni ora cu hamber a dal na henter e region, e region cu a sufri mas den e ultimo añanan aki.

“Mayornan no tin nada pa duna di come na nos yiunan. Solamente tamarijn y cactus cu nos ta haya rond di nos”, e ta bisa. The Associated Press a papia cu un algun famia entre e 1.5 miyon di famia cu mester asistencia di cuminda cu emergencia, segun programa mundial di alimentacion di Nacionnan Uni.

E situacion aki ta un consecuencia di 3 aña consecutivo di secura, conhuntamente cu negligencia historico pa e parti di gobierno cu ta manda den e region, awo cu e pandemia di Covid-19 ta haci’e mas malo. Awo e mayornan ta purba di duna nan yiunan mango cu no ta madura suficiente of tamarijn mescla cu fruta.

Mayoria di e muchanan tin un bariga di mal nutricion. Nan ta mustra cansa y no ta hunga mas pa motibo di hamber. Despues di esey a surgi informe di ocho muchanan cu a muri. E presidente di e nacion, Andry Rajoelina, a bishita e region y a priminti di gana e guera contra e desnutricion.

