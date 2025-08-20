Diaranson merdia gai cora a canta den e bario di Wayaca y bisindario unda a reporta di un cas na candela, di biaha a despacha unidadnan di brandweer, y polis cu urgencia. A cuminsa cu un buskeda di e adres debi cu a duna number robes bomberonan tabata buscando rond pero a constata huma biniendo di mas pariba.
Aki bomberonanan a topa cu un apartamento na candela, a drenta accion pa combati e candela di biaha. Polis tambe presente pa pone nan mes na altura di e situacion.
A notifica ambulance presenta debi cu a mira cu e señora di edad tin un kemadura na su brasa, momento di e candela den e cas e señora a drenta panico pa combati e candela pero tabata invano.
Elmar tambe a presenta pa kita coriente di e cas, debi cu tur cos a keda destrui pe candela y bomberonan tabata basha awa pagando e candela completo y evita coriente dalnan.
Paramedico a yuda e señora herida na su brasa.