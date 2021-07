Na SVb San Nicolas: Artistanan di mosaico a crea mural conscientisando riba mal nutricion infantil

Un aña y mey a pasa desde e prome conferencia di prensa cu Cosecha tabatin, unda cu a informa pueblo cu San Nicolas lo bay haya un mural nobo. Pero e biaha aki, esaki lo tin un contenido basta pisa, segun Soraida Wever, kende ta manager di Cosecha.

Meta pa e mural aki ta pa conscientisa pueblo en general riba mal nutricion di nos muchanan. Artistanan local na 2019 a wordo acerca pa e organisacion internacional cu yama Organizacion de Murales por un mundo sin desnutricion infantil pa pidi nan participacion den e proyecto unico aki unda cu paisnan na mundo ta wordo acerca pa traha un muraya di mosaico. Di e manera aki ta bin na un conscientisacion.

Artistanan local cu a participa ta Mervelyn Geerman y Enrita Werleman, kendenan a tuma e oferta cu man habri y a acerca Cosecha pa duna nan apoyo riba diferente tereno. Dimes Cosecha ta mas cu honra ora cu artistanan local a acerca pa brinda nan un sosten unda ta necesario, en especial mirando e reto di e mural aki, cual ta mal nutricion di nos muchanan.

Un y tur por tira bista riba e mural aki riba edificio di SVb na San Nicolas. Ta un piesa di arte permanente cu lo transmiti e mensahe tras di e proyecto aki.

Na october 2019 tabatin diferente tayer cu a tuma luga entre otro na Cosecha San Nicolas. Tabatin diferente grupo a bin hunto den comunidad. Marinierskazerne tambe a cera su grupo, fuera di otro hendenan cu a duna sosten na e proyecto aki, door di traha nan man di mosaico. Esaki ta e simbolo tras di e obra aki, segun Wever.

Merveline Geerman, un di e artistanan cu a traha riba e mural a splica cu tin un storia su tras. E ta pa un mundo sin mal nutricion infantil. E storia a cuminsa mas cu 27 aña pasa (1993). Dr. Albino a cuminsa cu Fundacion Comin na Argentina. E fundacion ta dedica na prevencion y recuperacion na muchanan desnutri. Mayoria mama ta haya asistencia, educacion, ta haci investigacion pa combati desnutricion infantil. Malnutricion ta crece ora e mucha no ta haya suficiente caloria, proteina y alimento pa keda saludabel.

Esaki por crea malesanan cu lo afecta e mucha su salud ora e crece y sigui te ora e ta grandi.

Fundacion Comin, via Facebook, a tuma contacto pa por cuminsa cu un proyecto na Aruba. Proposito di e proyecto ta pa duna conscientisacion na e importancia y e lucha pa combati mal nutricion infantil.

Den e proyecto aki tin cu crea un arte traha di mosaico y poni na un luna publico pa tur hende wak. E simbolo mester ta man. Man cu ta pidi pa bon alimentacion y man cu ta duna bon alimentacion. E campaña aki a crecen Latino America y dos aña pasa rond mundo. E artista Laura Lopez Velarde, fo’i Mexico, a acerca Merveline Geerman y su casa, pa traha un muraya. A acerca Enrita Werleman, pa hunto pone cabes pa realisa e proyecto aki na Aruba.

Asina e proyecto a sigui crece. Awo porfin, aunke tabatin e pandemia di COVID, por a realisa e proyecto aki y toch a haya un muraya, cu tabatin un comienso tiki fastioso y kier pa e keda pariba di brug.

E artistanan y tur hende cu por a yuda cu e proyecto a haya un certificado. E artistanan ta contento cu esaki cu Aruba ta reconoci fo’i Fundacion Comin cu a yuda cu e proyecto.

Di parti di Fundacion Ban Duna Un Man Pa Nos Cria Nos Muchanan, John Fun, a comenta cu a acerca nan na 2019 pa e proyecto aki, pa puntra si kier forma parti den esaki contra desnutricion cerca mucha.

Door cu nan ta envolvi den e proyecto di nutricion di mucha, mesora Fun a bisa si. E problema ta existente na Aruba tambe. Tin hende no ta kere, pero e t’ey, el a comenta. Fun a conta un anecdota ilustrando seriedad di e problema cu tin na Aruba y e ta creciendo. Dia cu a acepta pa participa den e proyecto, a papia di mas of menos 600 pa 650 mucha. Ta casi yega 800 mucha desde COVID. E cantidad di mucha a subi drasticamente. Ta contento cu e fundacion por aporta na e problema, pero di otro banda ta tristo cu Aruba, un pais desaroya, tin e problema aki. Na ken cu por yuda, ta pidi por fabor, haci algo. No na e fundacion so, pasobra tin hopi condicion cu ta envolvi den yuda esunnan pober. Pero e problema t’ey. Fun ta enfatisa. Finalmente el a gradici e artistanan di mosaico di Aruba, como tambe Cosecha pa e trabao, cu ta asina bunita.

Di parti di SVb, director ing. Edwin Jacobs, a gradici e artistanan envolvi den e proyecto aki, unda cu a inaugura e muraya, un obra di arte publico cu un mensahe di conscientisacion pa nos comunidad.

Na momento cu Enrita Werleman a acerca SVb no a duda pa duna contribucion na esaki sin conoce e historia grandi y e energia positivo di tanto artista den comunidad. A duna un plataforma di exposicion na un grupo di artista hopi grandi y den e mannan ey tin hopi energia positivo hinca cu e bon intencion.

Di parti di SVb, ta sumamente contento di por a contribui na esaki, segun Jacobs.

