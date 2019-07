Na su despedida Gerencia a reconoce liderazgo di ing. Jossy Figaroa den su temporada na APA

Aunke ta algun luna caba tabata e ultimo dia di trabou di ing. Jossy Figaroa na Aruba Ports Authority, tanto como director y despues como consehero, e despedida oficial a tuma luga e siman aki. Den e discurso cu a wordo hiba a resalta e liderazgo di Figaroa, kende ta un persona cu semper a permiti otronan resalta den nan trabou, a haci e debido control ora cu ta necesario y un persona hopi comprensivo: un lider den tur sentido di palabra.

Director interino Humphrey Tromp a hiba palabra den nomber di director Marc Figaroa, durante e ceremonia di despedida di e persona cu nan a considera un gran hefe durante e 5 añanan cu el a traha na APA. E director ta na Hulanda bishitando Port of Amsterdam.

Tromp tabata hopi emocional bisando “cu sentimiento mixto mi ta despidiendo di nos director saliente pasobra durante e ultimo 5 añanan nos a traha asina hopi di aserca cu otro cu cada dia cu mi drenta e edificio aki ta sinti e bashi cu e ta laga atras. Mi tabata su man drechi y tin biaha su man robes y hasta tin biaha ambos man pero semper nos a traha hunto na bienestar di APA. Pero despues bo ta pensa ariba tur loke e la logra cu e team di APA. Esaki ta na bo forza pa sigui lucha pa e compania aki.”

E ehecutivo a repasa algun di e logronan cu a tuma luga bou maneho di Figaroa, asina el a menciona e mudamemto di e waf di container pa Barcadera, cual el a logra cu inclusive e parti di financiamento na un interest mas abou y condicionnan mas faborabel. Pero tambe el a logra proyecto manera compra di un tugboat y contribui cu e crecemento di turismo crucero for di 600 mil pa 800 mil aña pasa, cu tabata su ultimo aña cu APA. Tambe el a hunga un rol importante den e proyecto di Port City cu e aña’ki a keda aproba door di Ministerraad.

Caracteristicanan di Figaroa tambe a resalta den e discurso di Tromp, kende a describi’e como un persona alegre. “No tin un dia cu bo ta wak Jossy cu mal beis. Semper sonriente y unda cu e yega saludando un y tur cu un alegria inmenso. Ora cu por e ta haci su joke nan y cu un hari masha copioso. Jossy un persona integro: Trahando di cerca cu Jossy mi tin cu bisa cu semper e ta percura cu cosnan bay segun regla, structura, disciplina y na ordo. A base di esey e la gana respet di un y tur di nos aki na APA.”

Banda di esaki el a papia di e forma humano di ex director di APA pa atende cu tur hende, su empleadonan y hendenan pafo di trabou. No ta importa e funcion cu e persona tin y hasta den negociacionnan di CAO su caracter humano a keda resalta, cu si tin algo pa un, mester tin pa tur. E respet di ing Figaroa pa tur hende, ta otro di su caracteristicanan cu a wordo señala. “Respetando cada uno den nan funcion, conocemento y nan profesionalismo. Sea cu esaki ta Nautico, Seguridad, Mantencion, Administrativo of Gerente. No ta mete den e tumamento di decision pero si tin control y bista general kico ta pasando. Jossy un persona cu ta refleha un autoridad sin ta autoritario. Si bo ta robes na un forma masha respetuoso e ta trece esaki na bo conocemento y ta percura bo comprende. Un lider sin igual. Jossy un bon negociante. Na un forma tactico ta logra su proposito pa cera e mehor deal. Ehemplo di esaki nan ta cu nos stakeholder principal Astec pero tambe Damen durante compra di e tugboat. Damen mes tambe a reconoce como un negociante hopi fuerte.”

Un disurso hopi emotivo cu a demostra con hopi ing. Jossy Figaroa tabata wordo aprecia y loke cu hopi a siña di dje durante e temporada cu el a pasa na APA. P’esey tambe e director interino, kende a consider’e como un mentor di dje, den nomber di tur e trahadonan a gradicie pa tur loke el a nifica pa APA y a desea Figaroa tur clase di exito den loke e ta bay dedica su mes na dje.

