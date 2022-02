Diabierna atardi den presencia di Minister di Cultura Sra. Xiomara Maduro, Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber, Director di Setar Sr. Roland Croes, Presidente di Comision Celebracion Dianan Nacional Sr. John Flemming, Sra. Edwina Werleman di Stichting Musica y representantenan di gruponan a tuma luga trekmento di lot pa locual ta e secuencia cu e gruponan lo presenta den e Parada Nacional di Luz otro siman diasabra 26 di februari 2022. Esaki a wordo cubri tambe pa medionan di prensa.

Cada representante di grupo por a scoge un banderin di Aruba y na cada banderin tabata tin un envelop y den esaki e number di cada grupo. Minister Xiomara Maduro a invita e pueblo pa ban uni, sea participa den e parada, admira na banda of sigui esakinan via television of demas medio.

E secuencia ta lo siguiente, e prome grupo cu lo habri e Parada Nacional di Luz ta Pink for Life cual lo wordo acompaña pa Le Groove, e di dos grupo lo ta Dushi Carnival Group cu lo wordo acompaña pa Upgrade Music & Jeon, di tres grupo lo ta Infinity Carnival Group cu lo wordo acompaña pa D’-licious, di cuater grupo ta Royal Carnival Group cu lo wordo acompaña pa NBO, di 5 grupo lo ta Majestic Carnival Group cu lo wordo acompaña pa Youth Xtreme y e ultimo grupo lo ta Empire Carnival Group cu lo wordo acompaña pa Buleria. Un total di 6 grupo y 6 banda cu lo subi caya dorna na luz di colornan di nos bandera y pone ambiente pa asina nos drenta nos luna cultural pa celebra Dia di Himno y Bandera.

Un invitacion ta bay na tur esnan interesa pa participa pa tuma contacto cu nan grupo di preferencia y asina inscribi y participa den e parada di luz nacional aki. Un danki ta bay na nos compania di telecomunicacion nacional SETAR NV pa semper ta sostene nos actividad y celebracionnan cultural nacional

