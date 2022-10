Oficina di Turismo, A.T.A., ta informa cu pa luna di september nos destinacion a ricibi un total di 78,261 bishitante “stay-over”. Si compara luna di september 2022 cu september 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 106% di locual a wordo ricibi na september 2019.

E tres mercadonan cu mas a destaca den e cantidad di turista cu a bishita na september 2022 como tambe den grado di recuperacion den e diferente regionnan ta; Estados Unidos cu 56,976 bishitante cu ta representa un grado di recuperacion di 109% den comparacion cu september 2019, Hulanda cu 3,426 bishitante cu ta representa un grado di recuperacion di 113% den comparacion cu september 2019 y Colombia cu 2,706 bishitante cu ta representa un grado di recuperacion di 150% den comparacion cu september 2019.

2022 DEN COMPARACION CU 2021

2022 ta mustra un crecemento mas fuerte y stabil cu 2021.Si compara september 2022 cu september 2021 por wak un crecemento di 30% den cantidad di bishitantenan “stayover”, for di 60,293 bishitante pa 78,261 bishitante.

MERCADONAN

Norte America ta keda e mercado mas fuerte pa Aruba y na september 2022 un total di 58,941 bishitante Norte Americano a bishita Aruba. Esaki ta 75.3% di e total di e bishitantenan “stayover”. Na september 2022, Europa a trece 8,096 bishitante pa Aruba, cu ta 10.3% di e total di bishitantenan “stayover”. Un total di 8,384 bishitante cu ta representa 10.7% di e bishitantenan “stayover” tabata procedente di Latino America; y 3.6% di e total di bishitantenan stayover pa september 2022- cu ta 2,840 bishitante, a bishita nos isla for di otro partinan di mundo.

2022

E prome 9 lunanan di 2022 Aruba a ricibi un total di 816,362 bishitante “stayover”, cu ta representa un grado di recuperacion di 96% compara cu e mesun lunanan di 2019. Mester agrega cu den e prome 9 lunanan di 2022 e mercado di Estados Unidos a surpasa e cantidad di bishitante den e mesun periodo di 2019 cu 7,449 bishitante.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (anteriormente yama “Tourism Receipts”) den e prome kwartaal di 2022 turismo a contribui cu AWG 1,051.6 miyon den nos economia, esaki ta un recuperacion di 96% compara cu 2019.